Julieta Venegas le entra al cine como narradora de “Flamingos”

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La película sigue el viaje del flamenco caribeño. UnoTV

Julieta Venegas se adentra al mundo del documental como narradora de “Flamingos. La vida después del meteorito”, trabajo que calificó como “hermoso”.

“Me da mucho gusto ser parte (del proyecto). Además, el texto, la historia y la película son preciosos, así que espero que todo el mundo la vea”, destacó. El documental llega a las salas de cine el próximo 26 de marzo.

El director del documental, Lorenzo Hagerman, dijo sentirse suertudo de trabajar al lado de Julieta y que fue una perfecta narradora.

“Queríamos una voz muy humana, muy de la tierra, y no un científico que lo sabe todo, grandilocuente como en los documentales de naturaleza, donde no hay verdad cuestionable. Y esto es mucho más humano, más cotidiano”, expresó el cineasta.

Además de alabar el trabajo de la cantante, el director también agradeció al equipo que estuvo detrás de la película y mencionó que fue “muy divertido hacerla”.

¿De qué va “Flamingos. La vida después del meteorito”?

La película sigue el viaje del flamenco caribeño en un delicado periodo de su existencia. Una historia de amor, tragedia y resiliencia que renueva el género documental combinando una narración con toques de humor, introspección e imágenes espectaculares con la voz de Julieta Venegas.

Julieta Venegas, su nuevo disco y su faceta como escritora

La participación de Julieta Venegas en “Flamingos” se suma al lanzamiento de su próximo disco llamado “Norteña” y también a su estreno como escritora con sus memorias, proyectos que saldrán a la par.

“Van a salir más o menos al mismo tiempo, pero son dos cosas separadas. Lo escribí mientras componía el disco. Para mí es como todo un proyecto que tiene que ver con la memoria, con mi infancia y con mi adolescencia”, señaló; sobre su disco, dijo que “es una celebración a mi tierra”.

La cantante tiene un dueto con su amiga Natalia Lafourcade, “Tengo que contarte”, a quien admira y conoce desde hace muchos años.

“Es muy lindo cantar con alguien a quien puedo decirle ‘amiga’; esta canción es de amistad”, señaló.

En cuanto a la música, adelantó que empieza su gira el próximo 22 de mayo en Tijuana y que recorrerá varias ciudades del país.

Julieta Venegas recordó cuando compartió escenario con Bad Bunny y aseguró que la experiencia fue increíble.

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