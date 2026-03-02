Francia está lista para participar en defensa de Jordania y países del Golfo: canciller

GENERANDO AUDIO...

Canciller de Francia declara listo al país en defensa de Jordania Foto: Getty

La mañana de este lunes 2 de marzo, durante una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró que el país está dispuesto a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania, territorios en donde Irán ha lanzado represalias.

“Francia les expresa su pleno apoyo y solidaridad. Está dispuesta a participar en su defensa”, afirmó Jean-Noël Barrot en una rueda de prensa.

De igual manera, Jean-Noël Barrot declaró que es lamentable que la situación entre Estados Unidos e Irán no pudo resolverse a través del diálogo.

Es profundamente lamentable que esta situación no haya podido resolverse en el marco de las instituciones internacionales.

Irán ha lanzado ofensivas en 9 países

La respuesta prometida de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, no tardó en llegar. Desde los primeros minutos de la ofensiva y hasta las primeras horas de este lunes, han sido nueve los países con ataques iraníes.

Entre ellos, se encuentran:

Omán Israel Emiratos Árabes Unidos Baréin Qatar Arabia Saudita Kuwait Jordania Irak

