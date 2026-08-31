“Colisión”, la telenovela de HBO Max con Margarita Rosa de Francisco que explora la otra cara de la maternidad

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Margarita Rosa de Francisco y Macarena Achaga protagonizan “Colisión” la primera telenovela de HBO Max que consta de 39 capítulos y cuenta la historia de madre e hija que se disputan el poder absoluto de la empresa que dejó el patriarca de su familia tras morir.

Las dos actrices, así como Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda, hablaron con Unotv.com sobre esta nueva serie que brinda una imagen no romantizada de la maternidad y brinda una oportunidad para que la nuevas generaciones se acerquen a las telenovelas.

Madre vs hija en “Colisión”

“Colisión” relata el enfrentamiento de una madre y su hija por obtener el poder de la empresa que ambas creen merecer por herencia y derecho propio.

De esta manera, la serie plantea que no todas las mujeres darían su vida por sus hijos, contrario a la visión general de Latinoamérica, según dijo la propia Margarita Rosa de Francisco, quien interpreta a la madre.

“Es muy impactante que el eje de la novela sea esa relación tan difícil entre madre y hija, una relación que ha sido tan romantizada, tan sacralizada y que en el fondo es una relación de mucho conflicto y culpa donde confluyen muchos sentimientos difíciles de manejar, admitir y experimentar“, dijo.

La actriz, conocida por “Café con aroma de mujer” celebró que esta nueva telenovela de streaming se tome la libertad de retratar esa complejidad sin anestesia.

Por su parte, Macarena Achaga, quien interpreta a la hija, aseguró que la relación familiar conflictiva fue lo que más le gusto2 de “Colisión“.

“Eso es probablemente lo que a mí más me gusta de toda la historia, esa complejidad. Incluso, había momentos en los que yo decía: ‘Quiero que todo se trate de esto'”. Macarena Achaga

“Nos queremos como personas, nos admiráramos como actrices, pero nos confrontamos como personajes (…) me pareció lo más entrañable y es sin duda lo que a mí más me gustó“, remató.

El reto de grabar las intensas escenas de “Colisión”

Uno de los desafíos de grabar “Colisión” fue encarar las escenas de pelea entre las dos protagonistas, por lo que tanto Margarita Rosa de Francisco como Macarena Achaga tuvieron que añadir intensidad al rodaje.

“La pasamos bomba, la verdad. Margarita decía algo muy cierto, cuando te llevas bien con la persona con la que estás trabajando, te puedes dar el lujo de jugar y ser un poco más flexible“, dijo.

Desde su punto de vista, la experiencia de Margarita le permitió a la actriz argentina tener mayor libertad de expresión y error para construir situaciones con mayor nivel de realismo.

Por su parte, Christian Vázquez agradeció la oportunidad de interpretar un personaje en circunstancias que conllevan altibajos y que se alejen de la monotonía.

“Acá el personaje respira, llora, habita esa emoción y tuvimos esa libertad o esa licencia, mejor dicho, en el set con los directores de poder jugar con eso“, coincidió el actor.

Desde su punto de vista, el elenco completo de “Colisión” fueron capaces de interpretar personajes tridimensionales para transmitir emociones como impotencia ante la injusticia.

Elenco de “Colisión” envía un mensaje a víctimas de terremotos en Latinoamérica

Venezuela sufrió un doblete sísmico el pasado 24 de junio y, a partir de ese momento, siguieron sismos en otras regiones de Latinoamérica como Colombia, Perú y Costa Rica.

Por esa razón, Margarita Rosa de Francisco, oriunda de Cali, Colombia, envió un mensaje de fuerza a las familias colombianas que se esfuerzan por salir adelante tras el terremoto.

“Como colombiana, lo siento en carne propia. Tengo amigos y familiares comprometidos, con resultados realmente terribles en sus vidas por cuenta de esto”. Margarita Rosa de Francisco

Además, agregó: “Me siento parte de ese dolor que estamos experimentando todos en Colombia. A mí me tiene muy conmovida la gran solidaridad del pueblo colombiano; estamos movilizados todos por nuestro país“.

Por su parte, Juan Pablo Castañeda mostró su solidaridad e hizo un llamado a las instituciones de cada país para atender las problemáticas a raíz de la tragedia en la región.

“Que las instituciones sean capaces de acudir a la emergencia y no por hechos de corrupción o malos manejos dejen de atender las prioridades. Creo que eso es básico para para los pueblos venezolanos y colombianos“, dijo.

Finalmente, reconoció su empatía debido a que es habitante de la Ciudad de México, una zona sísmica. “Ojalá que tengan la fuerza para salir adelante“, remató.

¿De qué trata y cuándo se estrena “Colisión”?

‘COLISIÓN’ es una novela Max Original producida por Telemundo Studios que explora una historia en la que el poder, las lealtades y los lazos de sangre llegan al límite, mientras la ambición y los secretos empujan a madre e hija hacia una confrontación capaz de cambiarlo todo.

“Colisión” cuenta con 39 episodios, que estarán disponibles en entregas semanales a partir del 7 de septiembre y estará disponible en HBO Max:

7 de septiembre: episodios 1 al 4

14 de septiembre: episodios 5 al 9

21 de septiembre: episodios 10 al 14

28 de septiembre: episodios 15 al 19

5 de octubre: episodios 20 al 24

12 de octubre: episodios 25 al 29

19 de octubre: episodios 30 al 34

26 de octubre: episodios 35 al 39

Filmada a lo largo de 14 semanas, ‘Colisión’ contó con más de 165 locaciones reales en México y Londres, incluyendo Santa Fe, Paseo de la Reforma, Acapulco, Tower Bridge, Big Ben y Westminster.

Además, contó con más de 150 actores, mil extras y 90 especialistas de acción participaron en una producción que combina la intensidad emocional del melodrama con una propuesta visual de gran escala.

Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco están a cargo de la dirección, con guion de Lina Arboleda, Andrés Montoya, Laura Barneix y Jorge Maestro.

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