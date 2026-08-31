La Mole revela que desea expandirse a otros estados en un futuro y regala pases para AniMole4; ve cómo conseguirlos

GENERANDO AUDIO...

La Mole, convención de la cultura geek y otaku, reveló que tiene como uno de sus grandes objetivos llevar este evento a diferentes puntos del país; mientras prepara la edición de AniMole4 con más de 80 invitados, actividades y sorpresas para la comunidad geek, friki y otaku, los próximos 12 y 13 de septiembre.

Si quieres ganar un pase doble para vivir esta experiencia, en Unotv.com, te decimos que pasos seguir.

¿Cuál es el mayor sueño de AniMole4?

En entrevista con UnoTV, Luvianka, integrante de Relaciones Públicas y del comité organizador reveló que uno de los sueños de La Mole es realizar ediciones en ciudades como Querétaro, Monterrey y Guadalajara.

“Lograr tener Moles en cada estado, o sea, ese es ya su sueño súper grande, ya poder diversificarnos…. La Mole edición en Querétaro, la Mole de Monterrey, la Mole de Guadalajara, etc” Luvianka Gil, vocera de AniMole

La intención es acercar la experiencia a los fans que actualmente tienen que viajar a la Ciudad de México para asistir a las convenciones. El proyecto también contemplaría el alcance internacional que ya tiene la convención, pues la organización señaló que cada año, reciben asistentes de países como Colombia, Chile, Costa Rica y Honduras.

Si bien, este plan es un sueño a futuro, al momento, el comité espera continuar consolidando a La Mole y todas sus ediciones como convenciones de calidad donde los fans pueden encontrar artistas, grupales de cosplays y artículos del mundo geek, gamer y otaku.

Invitados doramáticos, aréas de diseño y más de 80 artistas en AniMole4

Doramatica este es tu momento. Foto: Animole



Durante la entrevista, también fueron revelados tres invitados pertenecientes al mundo de los doramas (novelas y series coreanas):

Hayin, cantante surcoreana relacionada con producciones como “The Penthouse” y “SKY Castle”

Shin Min Chul, cantante surcoreano e integrante y vocalista del grupo FENAX, conocido por interpretar canciones relacionadas con el popular drama “Boys Over Flowers”

Joo Dong-GEUN, autor, ilustrador y escritor del manga “Estamos Muertos”, obra que posteriormente tuvo una adaptación para Netflix

Por otra parte, la organización destacó la presencia de más de 80 invitados, además de talleres, conferencias, conciertos y concursos relacionadas con anime, manga, cultura asiática, cosplay y entretenimiento.

Entre las actividades se encuentran el First Class Cosplay Competition y el K-Dance Cover Contest, uno de los espacios que busca reunir a los seguidores de la cultura coreana.

Para esta nueva edición, la expectativa ronda los 30 mil visitantes, pues en la edición pasada, casi 26 mil personas asistieron al evento, mientras que en La Mole 2026, el récord fue de 35 turistas.

¿Cómo ganar un pase doble para AniMole4?

UnoTV regalará pases dobles para AniMole y para participar tendrás que demostrar que formas parte de la comunidad que sigue tanto a UnoTV como a AniMole. Sigue estos pasos:

Sigue las redes de UnoTV y LaMole

Sigue el canal de YouTube de UnoTV

Ve la entrevista de UnoTV en YiuTube con Luvianka Gil, vocera de AniMole y contesta en comentarios la pregunta de Luvianka

Comenta listo en este post, dale like y repostealo

Manda captura al IG de UnoTV tanto de tu comentario en la entrevista como del listo en este post y de que sigues las redes solicitadas

Las respuestas más creativas pueden llevarse un pase doble; así que prepara tu mejor argumento y participa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento