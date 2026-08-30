¿Quién es María Vargas? La jalisciense que representará a México en Miss Universo 2026

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María Vargas, ganadora de Miss Universo México | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

María Vargas, reina de belleza originaria de Zapopan, Jalisco, es la nueva ganadora de Miss Universo México y tendrá la oportunidad de representar a su país en el certamen global que la tabasqueña Fátima Bosch ganó en 2025. La jalisciense buscará ser la quinta mexicana en obtener la corona del concurso internacional.

La licenciada en Negocios Internacionales deslumbró en las pruebas de vestido de gala y bikini este domingo 29 de agosto, superando a Mariana Macías, de Michoacán, con quien se disputó el primer lugar en Los Cabos, Baja California.

¿Quién es María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026?

María Vargas, originaria de Zapopan, Copalita, tiene 28 años y será encargada de defender la corona de Fátima Bosch en la próxima edición de Miss Universo en San Juan, Puerto Rico.

La ganadora de Miss Universo México 2026 estudió Negocios Internacionales en Cucea y desarrolló una empresa de productos elaborados en su tierra natal: Jalisco.

“Transmito el mensaje de encontrar y trabajar por nuestra versión más única y auténtica a través del cuidado personal”. María Vargas

En 2022, escribió en redes sociales que encuentra la inspiración en la naturaleza. “Me conecto y, de pronto, surgen mis mejores ideas“, confesó.

Vargas habla inglés y, como parte de su preparación, tomó clases de pasarela, oratoria, meditación, ejercicios mentales y manejo de las emociones.

“He descubierto que si trabajas en tu interior conseguirás las respuestas que por mucho tiempo buscamos afuera“, remató en su publicación de hace casi cuatro años.

Así se coronó María Vargas como nueva Miss Universo México

María Vargas, la representante de Jalisco, es la nueva Miss Universo México 2026 y portará la bandera de su país en el certamen global de Puerto Rico.

“El valor de una mujer esta en su espíritu de servicio y en la huella que deja en la vida de los demás“, expresó María Vargas, de Jalisco, en la última prueba de la noche, cuando se le hizo una pregunta a cada una de las cinco finalistas.

Previamente, en la fase del Top 10, la jalisciense dijo: “En pasado noviembre, el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando levanta la voz (…) quiero demostrar que alzar la voz no solo ayuda al prójimo, sino que abre puertas que anteriormente nos cerraron“.

Cabe destacar que María Vargas deslumbró en la fase de 16 semifinalistas con un vestido plateado que complementó con una especie de capa a la que supo sacar provecho extendiendo los brazos en dirección contraria al viento.

También se robó las miradas en la prueba de trajes de baño, en donde lució un bikini de color oscuro sobrio, pero que resaltó su figura en el atardecer de Los Cabos.

El segundo lugar se lo quedó Mariana Macías, de Michoacán: el tercer puesto correspondió a Fernanda Abaroa, de Guerrero; el cuarto sitio se lo quedó Génesis Vera, de Veracruz, y la quinta posición fue para Ximena Ochoa, de Ciudad de México.

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