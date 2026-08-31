Naomi Watts recibirá gran premio honorífico del Festival de San Sebastián por su trayectoria

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La actriz será galardonada. Foto: AFP

La actriz y productora Naomi Watts recibirá el premio honorífico Donostia a su trayectoria durante el Festival de Cine de San Sebastián de España, que este año se llevará a cabo del 18 al 26 de septiembre.

La intérprete, de 57 años y con dos nominaciones al Óscar entre sus reconocimientos, es considerada por el festival como “una de las actrices más talentosas y reconocidas de su generación”.

¿Quién es Naomi Watts?

Nacida en Reino Unido y criada en Australia, Watts alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la cinta de David Lynch, “Mulholland Drive”, estrenada en 2001.

A lo largo de su carrera ha combinado producciones de cine de autor con grandes proyectos comerciales. Entre sus trabajos destacan “21 gramos” y “Birdman”, del director mexicano Alejandro González Iñárritu; “Conocerás al hombre de tus sueños”, de Woody Allen; “Funny Games”, de Michael Haneke, y “Lo imposible”, dirigida por José Antonio Bayona.

Su trabajo en la película del cineasta español le permitió conseguir un Globo de Oro y su segunda nominación al Óscar en 2013. La primera candidatura de Watts al máximo reconocimiento de Hollywood llegó por su actuación en “21 gramos”, en 2004.

El año pasado, la actriz también fue nominada al Emmy por su participación en la miniserie “Feud: Capote vs. The Swans”, de Ryan Murphy, producción en la que además participó como productora ejecutiva.

En años recientes, Watts también ha destacado por su activismo en favor de la concienciación sobre la menopausia y la salud femenina.

¿Cuándo recibirá Naomi Watts el premio Donostia?

El Festival de Cine de San Sebastián entregará el reconocimiento a Naomi Watts el 19 de septiembre en el Kursaal, el palacio de convenciones de la ciudad española.

Después de la ceremonia se proyectará “The Housewife” (La esposa perfecta), película protagonizada por la actriz.

Con esta distinción, Watts y Herzog se sumarán a la lista de figuras que recibieron el premio Donostia, entre ellas Gregory Peck, Bette Davis, Lauren Bacall, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnès Varda, Catherine Deneuve y Pedro Almodóvar.

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