¿Cómo adquirir boletos para “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto” en México?

¿Cómo ir al concierto de “Demon Slayer” en México? | Foto: VENTIX

El fenómeno global “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto” llegará a México en 2026, con presentaciones confirmadas en Ciudad de México y Guadalajara.

Se trata de una experiencia única que celebra a una de las franquicias de anime y manga más influyentes y queridas de todos los tiempos, con una base de fans que no deja de crecer en todo el mundo. Los boletos ya están disponibles para su venta.

¿Cómo comprar boletos para los shows de “Demon Slayer”?

Las entradas para ver “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto” ya están a la venta y pueden adquirirse a través de Ticketmaster México:

Entra a la plataforma de distribución de boletos

Elige la fecha que prefieras: 24 de febrero de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México 1 de marzo de 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara

Escoge la zona que quieras adquirir

Elige tus lugares

Da clic al botón “Comprar boletos”

Acepta las condiciones de compra

Presiona “Proceder al pago”

Introduce tus datos bancarios

Finaliza presionando “Agregar orden”

Se trata de una oportunidad imperdible para que los fans mexicanos vivan, por primera vez en vivo, la grandeza musical y visual de uno de los animes más importantes de la historia reciente.

¿Cuándo y dónde se presentará “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto”?

El espectáculo revive la icónica banda sonora de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc” con una banda de 18 músicos en vivo, mientras escenas clave de la serie se proyectan en una pantalla de cine de tamaño completo, creando una atmósfera épica que potencia cada momento emocional de la historia.

En México, el espectáculo se presentará en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, a las 20:30 horas, y Zapopan, Jalisco, en el Auditorio Telmex, a las 18:30 horas., consolidando al país como una parada clave de esta gira internacional en 2026.

Producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en asociación con Aniplex of America, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto” es más que un recital: es una experiencia cinematográfica y musical que permite vivir la serie en un formato completamente nuevo, por primera vez en un entorno en vivo.

“Demon Slayer” y su importancia en la cultura pop

La importancia de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en la cultura pop contemporánea es innegable. La serie fue la más vista en plataformas de streaming durante la primera mitad de 2023 y ha sido reconocida con galardones como Animación del Año en los Tokyo Anime Awards, Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards y Animación de la Década por Funimation.

