El INAH aparece en los créditos del nuevo episodio de Los Simpson por esta razón

GENERANDO AUDIO...

En el episodio también aparecen Los Tigres del Norte. Foto: @TheSimpsons

El más reciente episodio de Los Simpson volvió a poner a México en el centro de la conversación.

La serie animada incluyó múltiples referencias culturales que llamaron la atención de los fans, desde la música de Los Tigres del Norte hasta guiños al Día de Muertos y símbolos nacionales.

Sin embargo, un detalle pasó desapercibido para muchos espectadores: la aparición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los créditos finales del episodio.

Un episodio cargado de referencias mexicanas

El capítulo, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, corresponde al episodio 12 de la temporada 37. En la historia, Homero Simpson termina convertido en doble de riesgo de El Hombre Abeja, lo que da pauta a una trama que mezcla la sátira habitual del programa con elementos de la cultura mexicana.

Durante el episodio aparecen referencias como la representación del Día de Muertos y el escudo nacional con el águila devorando a una serpiente sobre un nopal.

Además, el capítulo también cuenta con la participación del cineasta Alejandro González Iñárritu y de Humberto Vélez, quien por más de 30 años le ha dado voz a Homero Simpson en el doblaje latino.

Los Tigres del Norte en Los Simpson

Uno de los momentos más comentados del episodio es la participación de Los Tigres del Norte, quienes debutaron en la serie interpretando un corrido original titulado “El corrido de Pedro y Homero”.

La inclusión de música regional mexicana reforzó el tono cultural del episodio y se sumó a la larga lista de referencias que conectan la historia con México, además de que, tras la transmisión del capítulo, la canción se volvió tendencia.

La Pirámide del Sol y un cameo especial

En una de las escenas más icónicas, Homero y El Hombre Abeja aparecen en la cima de la Pirámide del Sol, desde donde sufren una caída que los deja en coma.

Posteriormente, ambos personajes aparecen en el mundo de los muertos, dentro de un puesto de tacos, mientras suena la versión instrumental de “Cien años”, canción interpretada por Pedro Infante.

El detalle que apareció en los créditos

Tras el corrido interpretado por Los Tigres del Norte, en los créditos del episodio se puede leer la siguiente leyenda:

“PYRAMID OF THE SUN and SUNSTONE. Ministry of Culture – INAH – MEX. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Cultura, México”.

La mención llamó la atención de los seguidores más detallistas y abrió la conversación en redes sociales sobre la presencia del INAH en un programa animado de alcance internacional.

La razón detrás del crédito al INAH en Los Simpson

La aparición del INAH en los créditos responde a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que regula el uso de imágenes y representaciones de monumentos arqueológicos en productos audiovisuales con fines comerciales.

En su artículo 17 establece:

“Para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, con fines comerciales, se requerirá permiso del Instituto competente, y en su caso se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor. Se exceptúa la producción artesanal en lo que se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia, y en su defecto, por el Reglamento de esta Ley”.

Por otro lado, el artículo 29 de dicha ley menciona:

“Los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del Instituto competente. El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine lo que corresponda”.

El episodio ya se estrenó en FOX. Se espera que en breve esté disponible en México y Latinoamérica a través de Disney+.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento