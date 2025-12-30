Afinan preparativos en Reforma para “la fiesta electrónica más grande del mundo” y recibir el 2026

GENERANDO AUDIO...

Paseo de la Reforma ya vive los preparativos para recibir el Año Nuevo 2026 con lo que promete ser “la fiesta electrónica más grande del mundo”, un megaevento musical que transformará una de las principales avenidas de la Ciudad de México en un escenario urbano sin precedentes.

Desde días antes a tempranas horas continúan los trabajos de montaje a lo largo de Reforma, en medio de un ambiente de clima invernal y bajas temperaturas.

Sin embargo, el frío no ha frenado la expectativa por el concierto que encenderá la noche con música electrónica y una producción de gran escala.

Ocho escenarios a lo largo de Reforma

El evento contará con ocho escenarios distribuidos sobre Paseo de la Reforma, desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta la glorieta del Ahuehuete. En cada punto ya se instalan equipos de sonido, iluminación y estructuras técnicas con el objetivo de ofrecer un espectáculo visual y sonoro de alto nivel.

Los conciertos comenzarán a partir de las 6 de la tarde, con una programación que reunirá a figuras internacionales y talento nacional de la escena electrónica.

Entre los artistas internacionales confirmados destacan MGMT, Arca, Bell, Jenny Beth y Kavinsky, DJ francés reconocido por su trabajo en el soundtrack de la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling.

En cuanto al talento nacional, el cartel incluye a Mariana Bo, Ramiro Puente y Tresval, quienes también formarán parte de esta celebración masiva para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

Seguridad y cierres viales

Durante la jornada ya se registra presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente para agilizar el tránsito y coordinar la movilidad en las inmediaciones de la Diana Cazadora y el Ahuehuete.

Para quienes necesiten circular por la zona, se recomiendan como vías alternas:

Avenida Ejército Nacional para cruzar Reforma hacia el norte.



para cruzar Reforma hacia el norte. Insurgentes para incorporarse al Circuito Interior o desplazarse hacia el sur de la ciudad.

Transporte público y recomendaciones

Hasta el momento, el servicio del Metrobús en Paseo de la Reforma opera con normalidad, aunque los carriles centrales, del Ahuehuete a la Diana, presentan restricciones, el carril lateral con dirección al Zócalo permanece habilitado.

No obstante, para el día del evento se prevén afectaciones al servicio, por lo que se recomienda tomar precauciones. Como alternativas, se sugiere utilizar:

La Línea 1 del Metro (línea rosa)



(línea rosa) La Línea 1 del Metrobús, sobre Avenida Insurgentes

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México para conocer actualizaciones sobre movilidad, cierres y recomendaciones.

Con una producción de gran escala, un cartel internacional y miles de asistentes esperados, Paseo de la Reforma se alista para convertirse en el epicentro de una mega fiesta electrónica que marcará el inicio del 2026 en la capital del país.

