Se viraliza intro de Stranger Things al estilo de una telenovela mexicana

¡La intro de “Stranger Things” como telenovela mexicana! | Foto: Reuters

“Stranger Things” está a punto de terminar y, a pesar de que su última temporada ha sido controversial, en redes sociales se viralizó una reinterpretación en redes sociales que rápidamente se volvió viral. Un usuario de TikTok, publicó un video en el que transforma partes de la icónica serie de Netflix al inconfundible estilo de una telenovela mexicana.

“Stranger Things” al estilo de una telenovela mexicana

El clip viralizado por el usuario identificado como iamelimckenzie, toma como base la telenovela “Cuando me enamoro”, producción que se transmitió en 2010 y que fue protagonizada por Silvia Navarro y Juan Soler. Una de las parejas más recordadas del drama televisivo en México.

Con la música característica del opening de la novela, el video sustituye a los protagonistas originales por los personajes de Stranger Things.

En el video se presentan escenas de la serie que encajan perfectamente con el ritmo de la canción “Cuando Me Enamoro” de Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias.

Asimismo, aparece Victoria Ruffo, icónica actriz mexicana, considerada “La Reina de las Telenovelas” por sus múltiples y destacadas participaciones en producciones televisivas del país.

Así reaccionaron las redes sociales

Tras la viralización del clip, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios reaccionaron con humor e incluso expresaron su deseo de que existiera una telenovela protagonizada por los personajes de Stranger Things.

“Si no sale Victoria Ruffo llorando, no es buena; ahora vas a tener que aventarte toda la novela, ya me piqué; ahora sacala completa”. Señalaron los internautas en los comentarios del clip

@iamelimckenzie Frankenstein fue un éxito total, y después de ver la peli dije, y si me lanzo un intro estilo Corazón Salvaje? 🤔 el resultado fue este 🤯 @Frankenstein @Netflix Latinoamérica Apoyen el video en Youtube, alli lo tendran con mejor relación de aspecto, vayan a suscribirse 🙏 #frankenstein #telenovelas #jacobelordi #miagoth #oscarisaac ♬ sonido original – 𝗶𝗮𝗺𝗲𝗹𝗶𝗺𝗰𝗸𝗲𝗻𝘇𝗶𝗲🎐

Stranger Things no es la única serie que ha sido adaptada a intros al estilo de las telenovelas mexicanas. El usuario iamelimckenzie se ha dedicado a crear varios videos de este tipo, inspirados en distintas series y películas como Frankenstein, Merlina, Star Wars y Crepúsculo.

El episodio final de la serie, titulado “El mundo al derecho” o “The Rightside Up”, se estrenará el 31 de diciembre de 2025 en Netflix. Marcando el cierre épico de la quinta y última temporada de la serie.

En México y gran parte de Latinoamérica, incluyendo Ciudad de México, se lanzará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

