Los artistas que fueron “funados” en 2025: Florinda Meza, Chicharito y más

Más de un artista no se salvó de la funa. Foto: AFP/Cuartoscuro

El 2025 estuvo marcado por una intensa conversación digital alrededor de la cultura de la cancelación, donde artistas y figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales fueron funados por su comportamiento, declaraciones o decisiones.

Desde acusaciones de monetizar tragedias hasta señalamientos de privilegio, clasismo o discursos polémicos, estas fueron las funas más sonadas del año.

¿Qué artistas fueron funados en 2025?

Chingu Amiga y la polémica por monetizar una deportación

La intensión de Chingu Amiga no era molestar. Foto: Cuartoscuro

En marzo, Chingu Amiga, influencer coreana radicada en México, sufrió una funa luego de publicar el video “La deportaron de EE. UU. y la dejaron sin nada en México. Fui a ayudarla”. Aunque la creadora aseguró que su intención era apoyar a Erika, una mujer deportada junto a sus hijos, usuarios la acusaron de aprovechar una situación vulnerable para generar vistas.

La polémica escaló cuando internautas también la señalaron por apropiación cultural y por supuestamente no pagar impuestos en México, alimentando el debate sobre los límites éticos del contenido social en plataformas digitales.

Florinda Meza y la bioserie de Chespirito

Florinda Meza se defiende y contará su verdad en un documental. Foto: Getty

Con el estreno de la serie de HBO “Chespirito: Sin querer queriendo”, la imagen pública de Florinda Meza se vio severamente afectada, pues cancelaron a la actriz por ser la amante de Roberto Gómez Bolaños y causar su divorcio. Asimismo, usuarios retomaron entrevistas antiguas donde la actriz hablaba sobre su relación con Gómez Bolaños y hacía comentarios que hoy fueron interpretados como insensibles hacia su entonces esposa, Graciela Hernández y sus hijos.

Ante esto, la exactriz informó que sacará su propia serie contando su verdad.

Alex Montiel y los rumores de infidelidad

Alex Montiel, creador del “Escorpión Dorado”, negó infidelidad. Foto: Getty Images

En pleno verano, Alex Montiel, más conocido como “El Escorpión Dorado”, volvió al centro de la polémica tras rumores de una presunta infidelidad con la influencer Fabiola Martínez. Aunque el comediante afirmó mantener una relación abierta con su esposa, Dana Arizu, la explicación no convenció a todos.

Las redes se dividieron entre quienes defendieron su vida privada y quienes cuestionaron la coherencia de su discurso público.

Arqui Juve 3D y acusaciones de clasismo

En Julio, el creador de contenido Arqui Juve 3D fue duramente criticado por comentarios considerados clasistas, ofrecer bajos sueldos y protagonizar una pelea viral relacionada con la apariencia y un “peinado de lesbiana”, lo que provocó rechazo generalizado y debates sobre discriminación en redes.

Chicharito y sus videos sobre roles de género

Javier “Chicharito” Hernandez fue tendencia. Foto: AFP

Otra de las funas más mediáticas de julio, fue la de Javier “Chicharito” Hernández, quien publicó una serie de videos motivacionales donde habló del patriarcado, el feminismo y los roles de género. Frases como “mujeres, están fracasando” y llamados a “servir y sostener el hogar” provocaron indignación.

Usuarios criticaron que, mientras su rendimiento deportivo era cuestionado, el futbolista se volviera tendencia por discursos considerados machistas, incluso sugiriendo que Chivas debía intervenir para cuidar su imagen.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y su entrevista con Adela Micha

Ángela Aguilar y Christian Nodal son funados por segundo año. Foto: Getty Images

En agosto, Christian Nodal rompió el silencio en “La Saga”, programa de la periodista Adela Micha, donde habló abiertamente de su ruptura con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar. Aunque negó infidelidades y explicó su cronología amorosa, fragmentos de la entrevista se viralizaron y provocaron una nueva ola de críticas.

Para algunos usuarios, el cantante intentó justificar decisiones que seguían generando controversia, mientras otros valoraron su franqueza emocional.

Jezzini, Zinni y la salud mental como espectáculo

A principios de septiembre, el influencer Jezzini desapareció de redes, eliminó publicaciones y compartió mensajes crípticos. Su regreso como Zinni, un alter ego surgido tras una hipnosis, desató críticas por jugar con la salud mental como parte de un performance artístico.

Aunque el influencer ofreció disculpas y admitió haberse “vuelto adicto a la ficción”, muchos seguidores consideraron que cruzó una línea ética.

Dr. Polo Guerrero y la supuesta campaña contra Electrolit

En octubre estalló el escándalo del influencer, Dr. Polo Guerrero, señalado por supuestamente participar en una campaña pagada para desprestigiar a Electrolit. El creador de contenido, Mr. Doctor denunció que le ofrecieron dinero para atacar la marca con guiones específicos.

Aunque Dr. Polo no confirmó su participación, usuarios lo acusaron de desinformar por dinero, dañando la credibilidad de los influencers médicos.

Fátima Bosch y las acusaciones de comprar la corona

Fátima Bosch fue tundida por su coronación. Foto: Reuters

En noviembre, Fátima Bosch fue señalada en redes por supuestamente haber comprado su corona, luego de que usuarios detectaran inconsistencias en el certamen que ganó. Aunque no hubo pruebas oficiales, la narrativa de favoritismo y corrupción se apoderó de la conversación digital, afectando su imagen pública y uniéndose a la lista de artistas funados en 2025.

Bu Cuarón, señalada de ser una “nepobaby”

Bu Cuarón. Foto de archivo/AFP

En diciembre, Bu y Olmo Cuarón, hijos del director Alfonso Cuarón, recibieron críticas tras abrir el concierto de Dua Lipa en CDMX. Usuarios cuestionaron su talento y atribuyeron su presencia al nepotismo, tachándolos de nepobabies. La hija del director negó serlo y atribuyó su estancia en el concierto a su talento.

Místico, la última funa del año

La última funa de 2025 fue para el luchador Místico, luego de viralizarse videos donde fue señalado por su trato distante hacia fans. Aunque argumentó temas de derechos de autor, usuarios consideraron su actitud fría y decepcionante, cerrando el año con una discusión sobre expectativas hacia las figuras públicas.

