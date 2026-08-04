¿Cómo está Eric del Castillo? Kate revela la verdad después de su hospitalización

GENERANDO AUDIO...

Kate habló de la salud y el cumpleaños de Eric del Castillo. Foto: Cuartoscuro

La actriz Kate del Castillo reveló que su padre, el icónico actor mexicano Eric del Castillo, se encuentra en buen estado de salud, luego de que fuera hospitalizado de emergencia a mediados de julio.

“La verdad es que mi papá está perfecto, está muy bien. De repente tiene sus cositas, pero la verdad es que están sanos los dos, gracias a Dios”, dijo la actriz que encarnó a Teresa Mendoza en “La Reina del Sur”.

En entrevista para el programa Despierta América, Kate del Castillo mencionó que el actor celebró su cumpleaños número 92, tan solo unos días después de haber sido dado de alta.

“Está bien, pues mira, cumplió ahorita 92 años, muy bien vividos”, explicó.

La favorable condición de salud de Eric del Castillo le permitió celebrar tranquilamente su cumpleaños el pasado 22 de julio, aunque Kate compartió que su padre presenta, como la mayoría de las personas mayores, complicaciones propias de la edad.

“Pues tiene sus achaques, como cualquier persona mayor, pero yo creo que yo tengo más achaques que él”, señaló.

¿Por qué fue hospitalizado Eric del Castillo?

De acuerdo con TvNotas, su hija, Verónica del Castillo, fue quien explicó lo ocurrido a mediados de julio.

Eric del Castillo fue hospitalizado de emergencia por un problema vascular. En ese momento, el actor tuvo que someterse a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias de las piernas, procedimiento que permitió restablecer la circulación.

Su hija confirmó que la intervención fue exitosa, por lo que el actor pudo ser dado de alta y continuar con su recuperación.

Además, explicó que la salud de su corazón es buena y que la complicación se concentró únicamente en la circulación de las piernas.

Así celebró su cumpleaños 92 Eric del Castillo

A través de su cuenta de Instagram, Verónica del Castillo compartió videos en los que se puede ver parte de la celebración por el cumpleaños número 92 de su padre.

En las grabaciones aparece Eric del Castillo cantando un corrido tradicional mexicano sobre Pancho Villa, acompañado de su familia durante una parrillada y con un semblante alegre.

Al actor, se le observa vestido con una guayabera negra con flores amarillas en un costado y en los puños de las mangas, además de portar lentes oscuros.

En esa ocasión no estuvo presente la actriz Kate del Castillo, ya que, actualmente, está grabando la cuarta temporada de “La Reina del Sur”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.