Comediantes La Wanders Lover y Ana Show protagonizan pelea afuera de show

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La pelea traía historia. Foto: Cuartoscuro

Las comediantes Yered Licona, “La Wanders Lover“, y Ana Maldonado, “Ana Show“, protagonizaron un altercado durante la madrugada del 1 de agosto a las afueras de La Casa de Óscar Burgos, en Santa Catarina, Nuevo León, luego de una presentación en el recinto de La Casa de Oscar Burgos.

Al momento, ambas standuperas han dado su versión de los hechos, donde cada una considera que la pelea comenzó por la otra.

La Wanders Lover y Ana Show protagonizan pelea afuera de casa de espectáculos

Retomo una de las imágenes virales del fin de semana.



Pleitazo al finalizar el show "Guerra de Chistes" en la casa de Oscar Burgos en Santa Catarina, Nuevo León.



Llego la comediante Ana Show a encarar y desgreñar a "La Wanders Lovers". Así se pusieron las cosas!!… pic.twitter.com/DYQsuOakHZ — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 4, 2026

De acuerdo con los videos del hecho, antes que comenzara la pelea ambas comediantes intercambiaron reclamos antes de que la discusión escalara a empujones, jaloneos y forcejeos, mientras personas del equipo de producción y elementos de seguridad intentaban separarlas.

En las imágenes también aparece el comediante Radamés de Jesús, quien intervino para calmar la situación y pidió a los presentes dejar de grabar. Tras varios minutos de tensión, Yered Licona logró subir al vehículo que la esperaba y abandonó el lugar.

Según la prensa local, Ana Show esperó la salida de La Wanders Lover para reclamarle por diferencias que ambas mantenían desde hacía varias semanas.

La Wanders Lover anuncia acciones legales

Este video contiene mi versión de lo sucedido y el motivo por el que tomé esta decisión.



Gracias por escucharme y por todo su apoyo. ❤️ Yered Licona pic.twitter.com/skmnXVjfir — ✨WANDERS LOVER✨ (@LaWanderslover) August 3, 2026

Horas después del altercado, La Wanders Lover publicó un video en el que aseguró que una de sus hermanas resultó herida durante el forcejeo y adelantó que buscará proceder legalmente contra Ana Show.

La comediante afirmó que durante meses soportó burlas, provocaciones y agresiones verbales, por lo que consideró que el conflicto dejó de ser únicamente una diferencia profesional.

Además, sostuvo que el caso será llevado por la vía legal para proteger a su familia, aunque, hasta el momento, no ha informado qué denuncia presentará ni cuándo acudirá ante las autoridades.

Ana Show responde: “Aquí espero la demanda”

Tras las declaraciones de La Wanders Lover, Ana Show publicó un video en el que aseguró que acudió al lugar porque, según dijo, fue invitada por la propia comediante para hablar de frente sobre sus diferencias.

Ana Show afirmó que su intención era dialogar y poner fin al conflicto, aunque reconoció que la conversación nunca pudo concretarse. “Yo fui porque ella me dijo que fuera… Mi idea era hablarlo, pero no se pudo.”

También aseguró que ella resultó con empujones y moretones durante el altercado y rechazó las versiones que apuntan a que buscaba protagonizar una pelea.

Finalmente, dijo que si el conflicto continúa por la vía legal, está dispuesta a responder. “Aquí espero la demanda, pero que realmente se sepa la verdad de las cosas.”

La Casa de Óscar Burgos se deslinda de la pelea y reforzará medidas de seguridad

Tras la pelea protagonizada por La Wanders Lover y Ana Show, La Casa de Óscar Burgos Santa Catarina emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido a las afueras de sus instalaciones y ofreció una disculpa a los asistentes que se vieron afectados por el altercado.

El establecimiento aseguró que su personal de seguridad actuó de inmediato para controlar la situación y proteger a clientes y colaboradores. Además, informó que reforzará sus protocolos e implementará medidas adicionales de prevención para evitar que hechos similares vuelvan a presentarse.

Asimismo, aclaró que no promueve, respalda ni participa en este tipo de conductas, por lo que se deslindó de cualquier conflicto personal entre las comediantes al señalar que se trata de hechos ajenos a la operación y a los valores del recinto.

¿Por qué se pelearon La Wanders Lover y Ana Show?

El conflicto entre La Wanders Lover y Ana Show comenzó el pasado 16 de junio durante una emisión de Guerra de Chistes, cuando ambas intercambiaron comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En ese momento, Yered Licona aseguró que no conocía a la comediante regiomontana,“no te conocía porque a lo mejor no eres buena”. Ana Maldonado respondió defendiendo su trayectoria y trabajo en Monterrey, lo que dio pie a una serie de declaraciones y reclamos públicos entre ambas.

Desde entonces, la tensión fue creciendo hasta que la madrugada del 1 de agosto, tras una presentación en La Casa de Óscar Burgos. Después de la pelea, ambas difundieron su versión de los hechos y adelantaron que el conflicto podría resolverse por la vía legal.

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