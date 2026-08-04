Georgina Rodríguez responde a quienes criticaron su físico: “Amo mis curvas”

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Georgina Rodriguez responde a las críticas. Foto: AFP

Georgina Rodríguez rompió el silencio luego de recibir críticas por su apariencia física, la modelo e influencer compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que habló sobre los comentarios que recibió tras la publicación de unas fotografías en un yate y dejó claro que el valor de una persona no puede medirse por su físico.

La pareja de Cristiano Ronaldo aseguró que los cambios en su cuerpo forman parte natural de la vida y recordó que es madre de seis hijos, por lo que busca transmitir un mensaje de autoestima a su familia.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió.

Georgina añadió que uno de los valores que intenta inculcar a sus hijos, junto con Cristiano Ronaldo, es que la opinión de personas desconocidas no debe definir la autoestima.

“Si hay algo que deseo enseñarles es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.

Georgina confesó que las críticas sí le afectaron

En su publicación, la empresaria reconoció que los comentarios sobre su cuerpo llegaron a preocuparla, especialmente porque gran parte de su carrera está ligada al mundo de la moda y la imagen.

Explicó que habló del tema con Cristiano Ronaldo y le confesó su inquietud. “Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen”.

Sin embargo, reveló que el futbolista portugués le respondió con un mensaje que la hizo reflexionar.

“Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”.

La influencer aseguró que esa conversación le recordó qué es realmente importante y le ayudó a poner en perspectiva las críticas recibidas.

Georgina también cuestionó los estándares de belleza que predominan en redes sociales y en los medios de comunicación. “¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto?”

Señaló que cada verano vuelve a ser objeto de comentarios sobre su cuerpo y se preguntó quién establece cuál es la apariencia “correcta“.

Además, explicó que su rutina de ejercicio nunca ha estado enfocada únicamente en adelgazar, sino en cuidar su bienestar físico y mental.

“Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí”.

En la parte final de su mensaje, Georgina hizo un llamado a aceptar los cambios del cuerpo y a dejar de perseguir estándares de belleza impuestos.

“Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones”.

También afirmó que, para ella, el éxito no consiste en encajar en un ideal físico, sino en vivir en paz, cuidar su salud y disfrutar de su familia.

Famosas respaldan a Georgina Rodríguez

El mensaje recibió miles de reacciones en cuestión de horas, entre quienes mostraron públicamente su apoyo estuvieron Antonela Roccuzzo, quien respondió con emojis de aplausos.

También se sumaron la cantante Nicki Nicole, que comentó “Reinísima“, y Sofía Calzetti, quien calificó a Georgina como “Icónica“.

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