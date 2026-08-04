Yanet García cuenta cómo OnlyFans cambió su vida: “Fue una locura”

GENERANDO AUDIO...

La conductora contó su experiencia. Foto: Cuartoscuro

Yanet García confesó el impacto que ha tenido OnlyFans en su vida y aseguró que los ingresos obtenidos en la plataforma le permitieron comprar un departamento en Manhattan, Nueva York. Durante su estancia en La Casa de Los Famosos 2026, la conductora contó su experiencia.

“Cuando vi eso dije: ‘Guau, esto es un negocio, puede salir para el capital de mi compañía que quiero crear en Estados Unidos'”. Yanet García, conductora

Yanet García se sincera sobre su experiencia en Only Fans

👁️ Yanet García habla de su contenido en onlyfans y Karina Torres le dice que quiere intentarlo:



“Nunca he hecho un desnudo pero a la gente le gusta mi contenido, no me gusta hablar de números pero sí me va bien, me compré mi departamento en Manhattan”#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/NyuTrPQQDn — nacho con O (@NachoConO) August 4, 2026

En una conversación con Karina Torres, “La Chica del Clima”, explicó que abrió su cuenta hace cinco años sin imaginar el éxito que tendría.

“Fue como: ‘Ah, bueno, voy a hacer una sesión de fotos, lencería, padrísimo, la voy a poner y lo que haga al mes está bien’. Fue una locura, una locura, una locura”. Yanet García, conductora

La también modelo contó que, al ver la respuesta de sus seguidores, entendió que la plataforma podía convertirse en una oportunidad de negocio.

¿Qué contenido publica Yanet García?

Yanet García también aclaró que el contenido que comparte en OnlyFans está enfocado en sesiones de lencería, traje de baño y fotografías sensuales, pero aseguró que nunca ha realizado desnudos.

“A pesar de que nunca he hecho un desnudo, a la gente le gusta mi contenido”. Yanet García, conductora

La modelo explicó que trabaja con un equipo de alrededor de 20 personas para producir el material y realiza nuevas sesiones fotográficas aproximadamente cada tres meses.

¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans?

Aunque Karina Torres le preguntó directamente cuánto dinero obtiene cada mes, Yanet García evitó revelar cifras.

“No me gusta hablar de números, pero sí me va muy bien, la verdad… Me compré mi departamento en Manhattan”. Yanet García, conductora

La revelación sorprendió a Karina Torres, quien le comentó a Yanet que considerará nuevamente si abrir su perfil en la página azul.

De acuerdo con medios especializados, hace cuatro años, la conductora contaba con alrededor de 5 mil suscriptores y, presuntamente, cada uno paga 20 dólares al mes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.