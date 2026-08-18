¿Cómo inscribirse a la Universidad del Perreo de Wisin? Esto se sabe

GENERANDO AUDIO...

El ritmo es el curriculum. Foto: AFP/Shutterstock/Wisin

El reconocido reguetonero Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo, una institución que, de acuerdo con su presentación oficial, “busca estudiar, preservar y difundir la historia del reguetón”, así como abordar el perreo como una disciplina cultural, artística y científica.

Por ahora, quienes quieran conocer más sobre el proyecto pueden ingresar al sitio de la Universidad del Perreo, donde aparece un formulario de preinscripción para los interesados.

¿Qué es y cómo inscribirse a la Universidad del Perreo?

Se acabó la espera.🎓🔴

UNIVERSIDAD DEL PERREO es una realidad. pic.twitter.com/y0E5oe3VQ7 — W (@wisin) August 17, 2026

De acuerdo con Juan Luis Morera Luna “Wisin”, se trata de una institución que buscará preservar el legado del movimiento que surgió hace más de tres décadas en los barrios y llegó a los escenarios mundiales.

El campus principal estará en Cayey, Puerto Rico y dentro de sus aulas, se espera que los estudiantes puedan tener una perspectiva científica, cultural y artística del bellaqueo.

Los interesados en asistir a la Universidad del Perreo deben llenar un preregistro que se encuentra dentro del siguiente link. Es necesario que proporcionen los siguientes datos:

Nombre

Correo electrónico

Número telefónico

Captura de pantalla Universidad del Perreo

Pese al registro, hasta el momento, Wisin no ha dado a conocer todos los requisitos para formar parte de la universidad ni detalles sobre posibles procesos de admisión, planes de estudio completos o grados académicos.

La página también muestra una cuenta regresiva, por lo que se espera que tenga su apertura oficial conforme al conteo el próximo 1 de septiembre, aunque en los próximos días podrían revelarse más detalles sobre el proyecto.

¿Qué se estudiará en la Universidad del Perreo?

La propuesta académica de la UDP ya tiene algunas materias que llaman la atención. Dentro del apartado de docencia aparecen:

Ritmo Aplicado

Historia del Reguetón

Epistemología del Flow

La propuesta también contempla un área de investigación, con un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembo y Cultura Urbana. Además, el proyecto plantea programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

¿La Universidad del Perreo es real?

Por ahora, la Universidad del Perreo mantiene varios detalles bajo reserva, por lo que habrá que esperar a que termine la cuenta regresiva para conocer si se trata de alguna canción, especial de televisión o si realmente es una institución escolar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.