Malcom se despide de Jessica; Frankie Muniz le dice adiós a Hayden Panettiere

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Los actores compartieron créditos. Foto: UnoTV/Reuters

Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm el de en medio”, dedicó un emotivo mensaje de despedida a Hayden Panettiere, actriz con quien compartió créditos en la famosa serie y en la película “Héroes de rayas”.

Tras darse a conocer la muerte de Panettiere, quien falleció el pasado domingo a los 36 años, el actor y corredor de autos publicó en Instagram una fotografía junto a la actriz, tomada años atrás, para recordar los momentos que compartieron dentro y fuera de los sets.

“Siempre me divertí con ella”: Frankie Muniz despide a Hayden Panettiere

Dentro de su publicación, el intérprete destacó que pudo conocer a la actriz en diversos productos, en los cuales siempre se divirtió a su lado:

“Muy triste al enterarme sobre Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre me divertí mucho con ella”. Frankie Muniz, actor

El actor también destacó los recuerdos que conservaba de la intérprete y cerró su mensaje con una despedida. “Tengo tantas historias y recuerdos increíbles con ella. Espero que descanse en paz”.

Hayden Panettiere interpretó a Jessica en “Malcolm el de en medio”

Panettiere apareció en “Malcolm el de en medio” cuando tenía 16 y 17 años, donde interpretó a Jessica, una adolescente que se escapaba constantemente de su casa y terminaba pasando tiempo con la familia de Malcolm.

El personaje se caracterizaba por su inteligencia y astucia, cualidades que utilizaba para manipular distintas situaciones y poner en aprietos a Malcolm, Reese y Dewey. Incluso el personaje llegó a convertirse en la niñera de los hermanos y protagonizó un crush con Malcom.

La relación profesional entre ambos actores no se limitó a “Malcolm el de en medio”. Muñiz y Panettiere también compartieron créditos en la película “Héroes de rayas(Racing Stripes)“, estrenada en 2005.

Se desconoce la causa de muerte de Hayden Panettiere

De acuerdo con información publicada por “The Hollywood Reporter”, la autopsia fue realizada ayer, lunes 17 de agosto. Mike Ellis, de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, comentó para el medio que no se encontraron lesiones que pudieran explicar el fallecimiento.

“En la autopsia no se descubrieron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte”.Mike Ellis, empleado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville

Sin embargo, los resultados preliminares todavía no establecen la causa ni la manera de muerte, por lo que la investigación permanece abierta.

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