Cynthia Klitbo revela la razón de sus ronquidos en “La Casa de los Famosos”: tiene la nariz rota en tres pedazos 

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Cynthia Klitbo revela situación de violencia que vivió Foto: Cuartoscuro

Cynthia Klitbo se sinceró dentro de La Casa de los Famosos tras las críticas de sus compañeros por sus ronquidos, asegurando que estos vienen de una situación de violencia que vivió y que incluso le dejó la nariz rota en tres pedazos.

La actriz entró a los vestidores del reality y agradeció a su público que votara para subirla a la suite, mientras contaba su historia, en la que afirma fue “víctima y victimaria”.

“Al público, a mis fandoms, gracias. Por subirme, síganme subiendo a la suite para que no joda a nadie. No es que me encante”. Cynthia Klitbo

La actriz comenzó a hablar sobre la relación que vivió, aunque sin revelar nombres. Afirmó que le abrieron, le rompieron la nariz e incluso le desfiguraron el ojo.

Klitbo puntualizó: “En aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada”.

Los problemas con su nariz continuaron, pues no se quiso operar porque no quería que su rostro cambiara, aunque aseguró que su otorrina la convenció de hacerlo y es uno de sus objetivos al salir de “La Casa de los Famosos”.

Resaltar que sus ronquidos han sido una de las fuentes de discusiones con algunos de los habitantes del reality.

¿Cómo fue la relación de violencia que vivió Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo aseguró que, tras los actos de violencia en su contra, perdonó a su pareja, pero hubo otras situaciones posteriores, al grado de que estuvieron a punto de estrangularla.

“Mi sobrina fue testigo. Gracias a que ella le habló a la patrulla, no estoy muerta. La traumó, tenía 13 años”. Cynthia Klitbo

Finalmente, confesó que tiene várices en el cuello a causa del ahorcamiento y puntualiza que se sentía avergonzada de denunciar, pues no quería llegar a una delegación golpeada siendo ya famosa.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo nació el 11 de marzo de 1967 en Fresnillo, Zacatecas. Es actriz egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y cuenta con una trayectoria de varias décadas en televisión, cine y teatro.

La actriz comenzó su carrera en los años 80 y alcanzó reconocimiento por sus papeles de villana en telenovelas como “Cadenas de amargura” (1991), “La dueña” (1995), “El privilegio de amar” (1998) y “Teresa” (2010).

En años recientes, la actriz se ha mantenido vigente con proyectos como “Secretos de Villanas” y “¿Quién es la Máscara?”.

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