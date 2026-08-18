Autopsia de Hayden Panettiere no revela signos de traumatismo; causa de muerte sigue pendiente

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La investigación continúa. Foto: AFP

La autopsia de Hayden Panettiere no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte, según el medio estadounidense “The Hollywood Reporter”, que obtuvo los resultados preliminares provenientes de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

La actriz de “Heroes” y “Scream” murió el domingo 16 de agosto a los 36 años, luego de ser localizada inconsciente dentro de una residencia en Greenville.

¿Qué indicaron los primeros informes de la autopsia de Hayden Panettiere?

De acuerdo con información publicada por “The Hollywood Reporter”, la autopsia fue realizada ayer, lunes 17 de agosto. Mike Ellis, de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, comentó para el medio que no se encontraron lesiones que pudieran explicar el fallecimiento.

“En la autopsia no se descubrieron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte”. Mike Ellis, empleado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville

Sin embargo, los resultados preliminares todavía no establecen la causa ni la manera de muerte, por lo que la investigación permanece abierta.

Debido a ello, la Oficina del Forense indicó que todavía deben realizarse estudios adicionales antes de determinar qué provocó el fallecimiento de la actriz. Se espera que el informe completo de la autopsia tarde ocho semanas en hacerse público.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Panettiere.

¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere?

Panettiere fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto alrededor de las 13:50 horas, en una vivienda donde se encontraba temporalmente.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de que una persona conocida de la actriz realizara una llamada al 911. Los primeros respondedores la encontraron en paro cardiaco y comenzaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron salvarla.

La actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas. Durante la llamada de emergencia, operadores habrían mencionado los términos “sobredosis” y “paro cardiaco”. Sin embargo, estos elementos no representan una causa oficial de muerte, que todavía se encuentra pendiente de investigación.

La investigación preliminar tampoco ha encontrado indicios de homicidio o circunstancias sospechosas.

Panettiere había hablado públicamente sobre su pasado con el consumo de sustancias durante la promoción de sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en mayo de 2026. No obstante, las autoridades todavía no han establecido una relación entre esos antecedentes y su muerte.

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