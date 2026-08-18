Muere Germán Medina, cantante de regional mexicano, en accidente automovilístico

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Germán Medina era una promesa del regional mexicano Foto: Shutterstock

El cantante de regional mexicano Germán Medina murió en un accidente automovilístico este lunes 17 de agosto mientras transitaba la autopista Tepic-Matanchén.

Fue a la altura del kilómetro 18 donde ocurrió el percance, según reportes de medios como TV Notas o El Sol de Nayarit, cerca del municipio de San Blas, en proximidad al crucero del poblado de Mecatán.

La casa productora Mila Plus confirmó la noticia de la muerte de la joven promesa del regional, quien viajaba junto al ingeniero de audio Olaf Rubio, quien también perdió la vida en el percance.

“Su talento, su pasión y su entrega se quedan grabados para siempre. Que su música llegue a lo más alto y su legado continúe inspirando a la comunidad musical nayarita. Gracias por llenar nuestras vidas de notas y acordes inolvidables”, se puede leer en la publicación

¿Quién fue Germán Medina?

Germán Medina fue un cantante que se dedicaba al género del corrido norteño, utilizando sus redes sociales para mostrar su talento junto al acordeón.

A la par de su carrera musical que comenzaba a despegar, continuaba estudiando la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos, en la Universidad Tecnológica de Nayarit.

Figuras de la música regional lamentaron la pérdida, como Régulo Caro, quien le dedicó mensajes de despedida tras darse a conocer la noticia.

“No puedo creerlo, me había dado tanto gusto saludarte ahora que fui a Tepic. DEP, mi niño”. Régulo Caro

Fue en su última publicación en redes donde múltiples usuarios dedicaron mensajes en su memoria, el post en Instagram realizado hace 4 días se trataba de un video donde se escuchaba el adelanto de una de sus canciones.

De momento las autoridades del estado de Nayarit, dónde ocurrió el hecho, no han emitido el reporte oficial de las causas del accidente dónde ambos hombres murieron.

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