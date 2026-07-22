Con su dosis de horror corporal: DC presenta el primer tráiler oficial de “Clayface”

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La cinta mostrará el origen de Matt Hagen. Foto: Warner Bros. Pictures

DC Studios y Warner Bros. Pictures compartieron el primer tráiler oficial de “Clayface”, cinta enfocada en el personaje de Matt Hagen, uno de los villanos más icónicos de Batman y de Gotham City.

Fue durante la mañana de este miércoles cuando el primer avance del filme dirigido por James Watkins fue compartido a través de distintas plataformas.

Tras el teaser publicado el 22 de abril pasado, la película creó mucha expectativa entre los seguidores del DC Universe (DCU), ya que se trata de un thriller de terror.

¿De qué va “Clayface”?

Matt Hagen, protagonizado por Tom Rhys Harries, es un joven que de las calles de Gotham se convierte en un galán de Hollywood, resulta gravemente desfigurado por las acciones de un jefe criminal.

Abandonado y sin nada que perder, se somete a un tratamiento experimental que, milagrosamente, le devuelve su apariencia anterior.

Sin embargo, debido a los efectos secundarios, resulta afectado mentalmente, lo que lo arrastra a un “espiral destructivo de venganza absoluta”.

¿Qué pasa en el primer tráiler oficial de “Clayface?

En este nuevo avance podemos apreciar un poco más del sufrimiento y el proceso al que Matt, luego de que los criminales le cortaran el rostro.

Con una dosis de horror corporal y por unos segundos, el tráiler muestra algunas imágenes de la que sería su última transformación, una enorme masa de arcilla, como aparece en los cómics y la serie animada de DC de los 90.

Sin embargo, aún quedan un par de incógnitas, ¿Cómo se conecta con el resto de los eventos del DCU?, y tal vez la más importante, ¿aparecerá Batman en “Clayface”?

Life can change in an instant. #ClayfaceMovie only in theaters October 23. pic.twitter.com/GCV27c7Jn3 — Clayface Movie (@ClayfaceMovieDC) April 23, 2026

¿Qué más debes saber de la próxima película de DC Studios?

Con guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, la cinta también cuenta con la producción de Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran.

Asimismo, Michael E. Uslan, Chantal Nong Vo, Lars P. Winther, Rafi Crohn y Paul Ritchie también participan como productores ejecutivos.

Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, junto a Nancy Carroll y Joshua James complementan el elenco de “Clayface”, cuyo estreno en México está previsto para el próximo 22 de octubre.

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