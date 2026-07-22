Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que esperan a su segundo bebé; revelan que será una niña

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segundo bebé. Foto: AFP

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron este miércoles a sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo bebé.

La pareja, que suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, compartió la noticia a través de una publicación conjunta en redes sociales, donde además revelaron que tendrán una niña.

Con un emotivo mensaje, los exintegrantes de La Academia expresaron la felicidad que viven por la llegada de un nuevo integrante a su familia y dieron a conocer que su hija llevará por nombre María.

“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte. Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, escribieron.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía familiar en la que Carlos, Cynthia y su hijo León colocan sus manos sobre una manta, ropa y zapatitos color rosa, mientras el nombre de la bebé aparece formado con pétalos de flores.

La publicación se llenó de felicitaciones

El anuncio rápidamente se volvió viral y recibió miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y colegas del medio artístico.

Entre las celebridades que reaccionaron estuvieron Mauricio Mancera, Tania Rincón y Capi Pérez, quienes celebraron la noticia y enviaron sus mejores deseos para la familia.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene Cynthia Rodríguez ni la fecha estimada para el nacimiento de María.

Carlos Rivera ya había expresado su deseo de volver a ser papá

Meses antes del anuncio, Carlos Rivera confesó en una entrevista para Despierta América que tanto él como Cynthia deseaban agrandar la familia.

El cantante aseguró que una de las mayores alegrías de su vida es ser padre de León y recordó que escuchar a su hijo llamarlo “papi” es uno de los momentos más especiales de su día.

Cuando fue cuestionado sobre si ya tenía pensado un nombre para un futuro bebé, respondió que prefería esperar el momento indicado.

¿Cuándo nació su primer hijo?

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en padres el 3 de agosto de 2023 con el nacimiento de León.

En ese entonces, la conductora explicó que el embarazo se logró mediante fecundación in vitro, aunque aclaró que no fue por un problema de infertilidad, sino porque decidió utilizar óvulos que había congelado años atrás.

Durante una entrevista con Ventaneando, Cynthia explicó que el tratamiento fue una decisión personal y destacó que Carlos la acompañó en todo el proceso, asistiendo a cada consulta médica y ultrasonido.

Ahora, casi tres años después del nacimiento de León, la familia volverá a crecer con la llegada de María, quien se convertirá en la hermana menor del pequeño.

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