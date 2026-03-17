Cristián de la Fuente fue víctima de robo, el actor “estalla” y explica cómo se llevaron su moto: “¡Da una impotencia!”

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Cristián de la Fuente, octubre de 2024. Foto de archivo.

El actor chileno Cristián de la Fuente “estalló” tras el robo de su moto mientras ensayaba la obra “Perfume de Gardenia” en el Teatro San Rafael, en la Ciudad de México.

“Al salir del teatro, dos sujetos se habían robado mi moto”, contó el actor a través de sus redes sociales.

En entrevista posterior, Cristián de la Fuente detalló que el robo ocurrió durante los ensayos y expresó su molestia, pues había dejado el vehículo bajo resguardo: “Es algo que da impotencia”.

“Se la dejé a los muchachos que cuidan, le di la llave, les pago para que la cuiden. Y me dicen que se descuidaron y justamente se la llevaron”, narró. Y agrego:

“Obviamente, enoja que te roben algo que es tuyo”. Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente dice que los elementos de seguridad no hicieron nada

Sobre los hechos, Cristián de la Fuente aseguró que los elementos de seguridad no hicieron nada.

“Hay una cámara ahí (señala). La policía me dice que vieron a dos tipos llevándose la moto, empujándola. ¿Y una patrulla no es capaz de alcanzar a alguien que se lleva una moto caminando?”, cuestionó visiblemente molesto.

Además, afirmó que los propios policías le sugirieron no presentar una denuncia.

“Los policías me dijeron que no haga denuncia”. Cristián de la Fuente

Pese a ello, el actor indicó que llamó al 911 para reportar el robo; sin embargo, en ese momento uno de los oficiales le informó que ya se había perdido el rastro de la motocicleta.

“En estas cosas el tiempo es oro, me la robaron a las 9:00 de la noche, para esta hora ya es de color negro y va rumbo a otro lado”, se quejó Cristián de la Fuente.

Y concluyó que agradece que haya sido algo material. “Gracias a Dios puedo llegar en otros medios de transporte”.

No es la primera vez que Cristián de la Fuente es víctima de la delincuencia

Cristián de la Fuente enfrentó uno de los momentos más difíciles el 10 de marzo de 2022, cuando en un intento de asalto, su hija fue herida de las piernas. El actor recuerda ese momento como el más difícil, pues vio la fragilidad de la vida muy de cerca.

Según relató en entrevista para Unotv.com en 2023, el actor estaba celebrando su cumpleaños número 48, había ido a comer y pasó a recoger a su hija Laura a la escuela para celebrar juntos: “Los tipos me habían seguido desde el restaurante, me golpearon con pistola la ventana del coche y cuando logré escapar me dispararon”.

De la Fuente recordó que la bala pasó a tres centímetros de su cabeza y que finalmente le dio en las piernas a su hija de 19 años, Cristián y Laura lograron escapar y se fueron de inmediato a un hospital.