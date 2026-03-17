Óscar 2026: “Una batalla tras otra” arrasa y marca una noche histórica

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La entrega número 98 de los premios Premios Oscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, dejó una noche llena de récords, primeras veces y momentos destacados para la industria del cine a nivel mundial.

Por ello, este lunes en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña habló sobre la gran ganadora, “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó los principales galardones:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor guion adaptado

Mejor edición

Mejor actor de reparto

Además, también obtuvo el reconocimiento a mejor reparto, una categoría que debutó en esta edición.

Europa y América Latina también hacen historia

En la categoría de mejor película internacional, Noruega obtuvo su primer Oscar gracias a “Valor sentimental”, dirigida por Joachim Trier.

Por su parte, el cineasta mexicano Guillermo del Toro destacó con su versión de “Frankenstein”, que ganó tres premios en categorías técnicas como:

Dirección de arte

Vestuario

Maquillaje

Nuevos logros y diversidad en el cine

Otra de las películas destacadas fue “Pecadores”, que obtuvo cuatro premios importantes, incluyendo:

Mejor guion original

Mejor actor

Mejor música

La ceremonia también marcó un momento histórico en fotografía, ya que por primera vez una mujer ganó en esta categoría, tras 98 años de historia.

En animación, el fenómeno del K-pop se hizo presente con “K-pop Demon Hunters”, que se llevó los premios a mejor película animada y mejor canción original.

Mensajes políticos y críticas a la ceremonia

Durante la gala, conducida por figuras como Jimmy Kimmel y Conan O’Brien, hubo algunos comentarios sobre el contexto de Estados Unidos a nivel mundial, pero de forma mesurada.

El momento más contundente lo protagonizó el actor Javier Bardem, quien al presentar una categoría lanzó el mensaje: “Paren la guerra. Palestina libre.”

Cambios en el futuro de los Óscar

La presidenta de la Academia anunció que, a partir de 2029, la ceremonia será transmitida también a través de YouTube de manera gratuita, en un intento por acercarse a nuevas audiencias.

Asimismo, se abordaron temas como el impacto de la inteligencia artificial en el cine y los retos para atraer a generaciones jóvenes, acostumbradas a contenidos de corta duración en redes sociales.

Homenaje a figuras del cine

La gala incluyó un emotivo segmento “In Memoriam” para recordar a figuras destacadas fallecidas en 2025, como:

Gene Hackman

Diane Keaton

Robert Redford

La ceremonia fue, en palabras de especialistas, una celebración del cine marcada por cambios, diversidad y momentos históricos que podrían redefinir el futuro de la industria.

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