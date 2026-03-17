Tom Holland lanza con ayuda de fans de todo el mundo clips de “Spiderman: Brand New Day”; ve aquí todos los avances

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Nuestro amigo y vecino está de vuelta. Foto: Gettyimages

Tom Holland confirmó que Spider-Man está de regreso, pero no de la forma tradicional. El actor sorprendió a sus fans al lanzar fragmentos del tráiler de “Brand New Day” poco a poco, con ayuda de seguidores en distintas partes del mundo. Aunque el avance oficial se estrenará mañana 18 de marzo, el intérprete del trepamuros decidió llevar más allá la idea de que “todos somos Spider-Man”.

Con el mensaje “Nadie puede lograrlo solo, ni siquiera Spider-Man”, el actor dio inicio a esta campaña global que rápidamente encendió las redes sociales.

Todas las escenas reveladas por fans del nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”

El primer adelanto llegó desde Perú de la mano de Clíver Huamán, conocido como “Pol Deportes”, quien mostró una exclusiva que dejó a los marvelitas (fans de Marvel) sorprendidos. En el clip se observa a Spider-Man balanceándose entre edificios de Nueva York mientras rescata a un hombre, en una escena aérea cargada de tensión y con una atmósfera más oscura.

Dicha imagen recuerda al cómic Amazing Fantasy #15.

El segundo avance llegó de la mano del influencer colombiano OSUSpidey, quien mostró un contraste total. Su fragmento revela a Peter Parker sin traje, herido y visiblemente agotado, anticipando una historia más emocional y vulnerable para el personaje.

México también se sumó a la campaña de “Spiderman Brand New Day”. En nuestro país, el creador de contenido Alex Arellano de la mano del cosplayer Kal-Devil, mostraron una escena donde Peter se coloca la máscara mientras corre, para luego lanzarse desde un rascacielos, mostrando a un héroe decidido y listo para la acción.

Los primeros avances apuntan que esta película tendrá un tono más serio y callejero, similar a las aventuras en solitario de Peter en los cómics. Por un lado, se mantiene la esencia clásica del superhéroe con escenas de acción espectaculares; por otro, se profundiza en el lado humano de Peter Parker, algo que ha conectado fuertemente con los fans desde sus orígenes.

Esta estrategia recuerda a la de Avengers: Doomsday, donde Marvel lanzó un avance diferente cada semana

¿Cuándo se estrena el “Spiderman: Brand New Day”?

La película llegará a los cines de Latinoamérica el 30 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después. Cabe destacar que el tráiler oficial completo de Spider-Man: Brand New Day” se estrenará mañana, miércoles 18 de marzo en un evento especial en Nueva York.

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