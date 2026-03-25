¿Cuál es el orden de los libros de Bridgerton? Polémica por romance de Francesca revive dudas

GENERANDO AUDIO...

¿Eloise tendrá su final feliz? Foto: Netflix/Gettyimages

La popular serie de Netflix, Bridgerton, volvió a ser tendencia, aunque esta vez no por su éxito, sino por el anuncio de que la nueva temporada se centrará en el romance de Francesca con Michaela. La decisión generó polémica no solo por el cambio de género del personaje (originalmente Michael en los libros), sino también porque, una vez más, la serie modificaría el orden de la historia, dejando en duda el desarrollo del arco de Eloise.

En redes sociales, seguidores de la historia original han mostrado su inconformidad por los cambios que la producción ha hecho respecto a los libros escritos por Julia Quinn.

Romance de Francesca con Michaela en Bridgerton causa polémica

Uno de los principales motivos de discusión es la modificación en la historia de Francesca Bridgerton. En los libros, su romance es con Michael Stirling; sin embargo, en la serie este personaje fue adaptado como Michaela, cambiando por completo la dinámica original.

Esta decisión ha generado opiniones divididas. Por un lado, hay quienes celebran la inclusión de nuevas narrativas; pero por otro, fans consideran que se está alterando de forma importante la esencia de la obra original; ya que en aquella época, las relaciones lésbicas no eran bien aceptadas. Aunado a ello, los seguidores de la serie se cuestionan cómo Francesca tendrá hijos, ya que es uno de sus mayores sueños en los libros de Bridgerton.

Otra de las quejas que ha tomado fuerza es la preocupación por el futuro de Eloise Bridgerton, uno de los personajes favoritos del público.

En la saga literaria, Eloise tiene su propia historia de amor; sin embargo, algunos seguidores creen que la serie podría modificar tanto su camino que incluso su libro podría no ser adaptado como en la versión original.

Esto ha generado debate, ya que Eloise se ha desarrollado en pantalla con una personalidad más independiente y alejada del romance tradicional, lo que hace pensar a algunos fans que su historia podría cambiar haciendo que quede soltera o perder protagonismo.

¿Cuál es el orden de los libros de Bridgerton?

Ante la polémica, muchos fans han retomado la saga original para conocer la historia tal como fue concebida por Julia Quinn. Este es el orden de los libros:

El duque y yo (historia de Daphne) El vizconde que me amó (Anthony) Te doy mi corazón (Benedict) Seduciendo a Mr. Bridgerton (Colin) A Sir Phillip, con amor (Eloise) El corazón de una Bridgerton (Francesca) Por un beso (Hyacinth) Buscando esposa (Gregory)

Cada libro se centra en uno de los hermanos Bridgerton, siguiendo un orden específico que ahora los fans temen que la serie no respete completamente.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Bridgerton enfrenta críticas por alejarse de los libros. Desde su estreno, la serie ha sido reconocida por modernizar ciertos elementos, pero también cuestionada por quienes buscan una adaptación más fiel.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.