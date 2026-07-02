Danny Glover, actor de “Arma Mortal”, revela que padece Alzheimer

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El actor Danny Glover revela padece Alzheimer Foto: Reuters

Danny Glover, en una reciente entrevista, reveló que fue diagnosticado desde hace varios años con con la enfermedad de Alzheimer.

El actor de 79 años, a quien muchos recuerdan por su papel en la cinta “Arma Mortal”, habló sobre su enfermedad en una entrevista para el programa estadounidense Today.

Danny Glover revela que padece Alzheimer

El actor Danny Glover, de 79 años, ha hablado en una entrevista sobre cómo lleva varios años luchando contra la enfermedad del Alzheimer.

Fue en un programa de televisión donde abrió las puertas de su casa para hablar de cómo, poco a poco, la enfermedad avanza y esto significa que su vida seguirá cambiando. Asimismo, el ganador del Oscar honorífico en 2022 asegura que, de momento la ha podido sobrellevar.

“En cierto modo, puedo vivir con ello. Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”. Danny Glover

Por su parte, su hija Mandisa también habló en la misma entrevista, resaltando la importancia de que fuera el propio actor quien contara su historia a su forma y en el momento que él decidiera.

“Creo que es muy importante que tenga el control de su propia historia, de su propia vida. Eso es fundamental. Y el momento es ahora. ¿Qué mejor momento que ahora para que hable por sí mismo? Es importante porque a veces la gente hace preguntas, y no quiero ser deshonesta y decir: ‘Oh, sí, todo está bien. Todo va de maravilla’”. Mandisa​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ Glover

El actor cuenta con una amplia filmografía. Entre sus trabajos más recientes se encuentran su papel como Santa Claus en la cinta ‘The Naughty Nine’, así como su participación en las películas independientes ‘American Dreamer’ y ‘Press Play’.

¿Qué es el Alzheimer?

La UNAM describe el alzhéimer como un padecimiento que afecta el pensamiento, la memoria y el comportamiento de quien lo padece.

Hasta la fecha no existe un tratamiento curativo, a pesar de tratarse de la enfermedad neurodegenerativa más común, responsable del 60 al 80 % de los casos de demencia en general.

La Clínica Mayo indica que algunos de los síntomas al inicio de la enfermedad son olvidarse de eventos o conversaciones recientes.

Sin embargo, conforme avanza, puede generar afectaciones en la capacidad de la persona para realizar las tareas cotidianas.

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