Germán Lizárraga está de luto; muere su hija Yolanda a los 43 años

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Es el segundo hijo que pierde el cantante. Foto: Cuartoscuro

Yolanda Lizárraga Félix, hija del cantante Germán Lizárraga falleció a los 43 años este miércoles 1 de julio, el deceso fue dado a conocer por Televisa Espectáculos.

Las muestras de apoyo y condolencias no tardaron en llegar para el reconocido “Rey de la banda”, quien vuelve a enfrentar la pérdida de un hijo.

¿De qué murió Yolanda, hija de Germán Lizárraga?

De acuerdo con la información compartida por Televisa Espectáculos, Yolanda Lizárraga Félix falleció tras luchar contra el cáncer.

Asimismo, se informó que sus restos serán velados en la Funeraria Renacimiento, ubicada en el centro de Mazatlán, Sinaloa, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

Mediante redes, Televisa espectáculos y la banda Estrellas de Sinaloa, de la cual forma parte, expresaron sus condolencias con diversos mensajes.

“Hoy, como familia Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, nos unimos al profundo dolor de nuestro querido Germán Lizárraga y de toda su familia por el sensible fallecimiento de su hija, Yolanda Lizárraga Félix”. Banda Estrellas de Sinaloa

Sobre la vida de Yolanda Lizárraga se sabe poco, de acuerdo con medios locales, la mujer se alejó del mundo del espectáculo y desarrolló una carrera en el mundo de las finanzas, pues fungía como secretaria en un banco del que se desconoce su nombre.

La muerte de Yolanda significa un segundo deceso de un hijo para el cantante de Sinaloa. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el músico recordó el asesinato de su hijo mayor ocurrido en 1995, un episodio que describió como “uno de los más dolorosos de su vida”.

Tres décadas después de aquella tragedia, el fundador de Estrellas de Sinaloa vuelve a despedir a uno de sus hijos.

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