Reportan que Luis Miguel está en la CDMX tras rumores de haber sido hospitalizado

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Luis Miguel ya se encontraría recuperado. Foto: AFP

El periodista Ernesto Buitrón aseguró que Luis Miguel reapareció en la Ciudad de México (CDMX) después de haber sufrido una presunta intervención quirúrgica en Nueva York, Estados Unidos.

Los rumores sobre el estado de salud de “Luismi” continúan dando de qué hablar, luego de que la revista española “Semana” asegurara que el intérprete de “La incondicional” se recuperaría en territorio mexicano.

Ernesto Buitrón asegura que Luis Miguel está en la Ciudad de México

A través de un video difundido en sus redes sociales, Buitrón afirmó que realizó una cobertura para localizar al “Sol de México” y documentar su estancia en la capital del país, donde presuntamente llegó acompañado de Paloma Cuevas y un reducido grupo de personas.

De acuerdo con el periodista, recientemente, recibió información de que Luis Miguel arribaría a un exclusivo hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma. Según relató, acudió al lugar y logró registrar imágenes del helicóptero en el que presuntamente llegó el cantante alrededor de las 23:30 horas.

Buitrón explicó que en la aeronave viajaban únicamente Luis Miguel, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad, en un operativo diseñado para mantener en secreto su llegada.

El comunicador también aseguró que siguió al artista hasta un inmueble del Centro Histórico, donde presuntamente grababa un nuevo videoclip. Según su versión, el sitio contaba con un fuerte dispositivo de seguridad, con personal vigilando los accesos, calles controladas y vehículos blindados para evitar que curiosos o medios de comunicación pudieran acercarse.

Además, afirmó que durante los días de seguimiento observó la visita de Alejandro Gallego Basteri, hermano del cantante, así como la llegada de un chef y personal de logística al lugar donde se hospedaba.

¿Luis Miguel sigue hospitalizado?

Durante el video, Ernesto Buitrón sostuvo que Luis Miguel no permanece hospitalizado, pese a los reportes que circularon recientemente sobre una intervención médica en Nueva York.

☀️👀 ¡Luis Miguel hizo una visita relámpago a la Ciudad de México! 🇲🇽✈️



El famosísimo Sol de México apareció en nuestro país hace apenas unos días, pero no crean que vino de paseo… 😏 Su única misión fue grabar un comercial.



Como ya es costumbre, todo se manejó con absoluto… pic.twitter.com/25oY2UfFBx — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 2, 2026

Sin embargo, hasta el momento el cantante y su equipo de representación no han emitido un posicionamiento oficial sobre su estado de salud ni han confirmado o desmentido las versiones difundidas en los últimos días.

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