Eréndira Ibarra comparte que familiares murieron durante terremotos de Venezuela: “En mi casa hay mucho dolor”

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Familiar de Eréndira Ibarra murió en los terremotos de Venezuela Foto: Getty

La actriz mexicana Eréndira Ibarra reveló que un familiar suyo se encuentra entre las víctimas mortales que dejaron los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz compartió la noticia donde aseguró que su corazón está con el pueblo venezolano, revelando que uno de los primos de su esposo perdió la vida en la catástrofe.

Eréndira Ibarra revela muerte de familiar en los terremotos de Venezuela

Eréndira Ibarra también habló sobre la tragedia que vive Venezuela después de que los terremotos azotaran el país y que han dejado alrededor de mil 943 los fallecidos.

“Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón está allá”. Eréndira Ibarra

La actriz de cine y televisión reveló que uno de sus familiares, un primo de su esposo originario de Venezuela, perdió la vida junto con toda su familia.

“Quisiera estar con mi familia. La familia está regada por todo el mundo, pero también hay una conciencia clara de que esto fue una tragedia y las tragedias nadie pudo prevenirlas. Quizá lo que tenemos que hacer es ser más exigentes en la planeación de las ciudades”. Eréndira Ibarra

Asimismo, más allá del dolor personal por la pérdida de su familiar, Eréndira decidió hablar sobre la situación del país sudamericano, invitando a las personas a aportar su ayuda, siendo empáticos y tomando acciones.

“No lo quiero meter en un tema de política porque siento que tenemos que enfocarnos en la reconstrucción y en sostener a las personas venezolanas. Si tú tienes una persona venezolana en tu vida, ahora más que nunca abrázala, sostenla, porque hay que recordar que en 2017 todos los venezolanos que viven acá salieron a la calle y estuvieron ahí levantando escombros con todas nosotras”.

Puntualizó que lo importante no es entrar en un tema político, sino brindar ayuda y construir una sociedad más sana con gente empática.

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