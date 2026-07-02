“Moscas”, la nueva película de Fernando Eimbcke, llega a cines de México

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Este 1 de julio llegó a las salas de cine de nuestro país una de las películas que han recibido muy buenas críticas desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia y luego en el de Guadalajara.

Se trata de “Moscas”, la nueva cinta de Fernando Eimbcke, que fue escrita hace más de dos décadas para trabajarla con Alejandro González Iñarritu.

Desafortunadamente, el proyecto quedó en el cajón durante mucho tiempo, “22 años, o sea se escribió primero como un guion para una serie de televisión, era de 45 cuartillas, después, ya no se hizo la serie de televisión y quedó ahí hibernando, y estaba esperando la llegada de Teresita, de Bastián y de Hugo Ramírez”, aseguró en entrevista con Unotv.com, el también creador de la cinta “Temporada de patos”.

Foto: David Rubí

¿De qué trata “Moscas”?

Es la historia de una mujer que lleva una vida rutinaria y, de pronto, se confronta a entenderse con un niño, situación que la pone en jaque, pero al mismo tiempo le recuerda la importancia de la amistad.

El protagonista infantil es un pequeño carismático, se trata de Bastian Escobar, quien recuerda que, durante la filmación, “me trataban muy bien, y me decían que me tranquilizara y que, ‘con calma’, que si no salía bien una escena no pasaba nada”, recuerda entre sonrisas, el pequeño.

“Olga” es la protagonista de esta cinta en blanco y negro en la que su vida se ve transformada cuando llegan a su casa un padre con su pequeño, desatando una serie de eventualidades muy entrañables, sobre este papel la protagonista del filme fue contundente al considerar que no se parecen en nada.

“Somos el agua y el aceite, pero la entiendo perfecto, y me enternece profundamente, lo decía hace un momento que es como entender que la empatía es la llave que derriba muros, abre puertas y traspasa fronteras”, consideró la actriz que tiene su primer estelar en su carrera en este filme.

El director es el creador de “Temporada de patos”, una cinta con una narrativa clara, y “Moscas” promete darle un giro a su universo.

“Estoy convencido que les va a gustar, es una película muy humana, es una película que a veces duele, pero que también te hace reír”, afirmó el director mexicano que espera tener un muy buen arranque, ya que esta presentación es la primera de MUBI en nuestro país.

Foto: David Rubí

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