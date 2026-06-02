David Bisbal homenajeará a los “eternos” de la música en español

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Mencionó que es el proyecto más grande de su trayectoria. Foto: Alberto Estrada

David Bisbal homenajeará a los grandes intérpretes de la música en español que marcaron los años 70 y 80 con un disco y un tour llamado “Eternos 2026”.

El cantante español mencionó que este es el proyecto más grande de su trayectoria y que, desde el inicio de su carrera, hace más de 20 años, se planteó hacer algo con los grandes de la música en español.

“Íbamos a homenajear y traer a la actualidad a lo que yo considero la época dorada del pop romántico en castellano de los años 70 y 80”, expresó Bisbal.

Camilo Sesto y otros íconos inspirarán el proyecto

El cantante resaltó como una parte importante de la industria musical a los homenajeados y “estudiarlos para mí fue un reto y me sacó de mi zona de confort”, entre ellos, se encuentra Camilo Sesto con su canción “Vivir así es morir de amor”.

Un disco grabado de forma analógica

También, destacó que la música como se grababa antes era especial, donde se invitaban a cientos de músicos, y esa misma fórmula la utilizó para grabar un disco que saldrá hasta el próximo 2 de octubre.

“Todo está hecho de manera analógica y no hay un sonido programado” y dijo sentirse privilegiado por hacer algo así en la actualidad.

Sobre porque no hizo un disco pop, mencionó que el género lo ve estancado desde hace algunos años, y esta idea de homenajear a los grandes fue en conjunto con su productor.

Bisbal no quiso revelar los nombres de los cantantes que formarán parte de este proyecto, pero adelantó que los irá “soltando” conforme vayan pasando las semanas.

David Bisbal no descarta un proyecto inspirado en México

David Bisbal no se cierra a grabar un disco que celebre la cultura de México y señaló que el país es tan importante en su carrera y recordó que ha hecho más colaboraciones con artistas y grupos mexicanos que españoles.

El cantante español llegará con su gira a varias ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla y Querétaro.

En la Ciudad de México se presentará el 4 de diciembre en el Auditorio Nacional.

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