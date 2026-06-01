Aclaran dudas sobre los boletos de Stray Kids en México; esto responden sobre la reventa

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Stray Kids dará dos conciertos en el Estadio GNP Seguros. Foto: AFP

Stray Kids, grupo surcoreano de K-Pop, se presentará los próximos 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX).

Debido a la alta demanda, los boletos, que salieron a la venta el pasado 29 de mayo en Ticketmaster, prácticamente se agotaron, lo que generó dudas y críticas entre algunos seguidores.

Entre los principales cuestionamientos estuvieron los precios de las entradas, los paquetes VIP, el funcionamiento de la fila virtual y la aparición de boletos en sitios de reventa.

Ante ello, los organizadores respondieron a las inquietudes más frecuentes de los fans y explicaron cómo operó la venta para los conciertos de la agrupación en México.

¿Por qué hubo tantas personas en la fila virtual?

Los organizadores explicaron que la fila virtual refleja el número total de personas que intentan ingresar al sistema de manera simultánea y no la cantidad de boletos disponibles.

Debido a la alta demanda que genera Stray Kids en México, el interés por conseguir entradas superó ampliamente la capacidad del Estadio GNP Seguros.

También aclararon que ingresar antes a la sala de espera no garantiza una mejor posición en la fila, ya que el sistema asigna los lugares de manera aleatoria entre quienes ingresan durante ese periodo.

¿Hubo precios dinámicos en la venta?

Otra de las inquietudes más frecuentes entre los seguidores fue la existencia de distintos precios dentro de una misma zona.

Sobre este punto, los organizadores aseguraron que los boletos para STRAYCITY Ciudad de México no utilizaron precios dinámicos y que los costos publicados no cambiaron durante la venta.

Explicaron que las diferencias de precio dentro de algunas secciones responden a factores como la ubicación específica del asiento, la visibilidad, la cercanía con el escenario o la inclusión de beneficios adicionales asociados a determinados boletos o paquetes VIP.

¿Por qué los paquetes VIP son más caros?

La organización señaló que los paquetes VIP fueron diseñados por la producción del evento y por el equipo de Stray Kids para quienes buscan una experiencia diferenciada durante el espectáculo.

En el caso del paquete Early Entry VIP Package, además del boleto reservado en zonas preferentes, incluye acceso anticipado al inmueble, posibilidad de adquirir mercancía oficial antes de la apertura general, atención VIP, registro exclusivo y artículos conmemorativos.

También aclararon que los boletos Platino y los paquetes VIP son opciones distintas y que nadie está obligado a adquirir un paquete especial para obtener una entrada en zonas preferentes.

¿Qué dijeron sobre la reventa?

Uno de los temas que más generó debate entre los fans fue la aparición de boletos en plataformas de reventa incluso antes del inicio oficial de la venta.

Ante ello, los organizadores señalaron que muchas de esas publicaciones corresponden a boletos especulativos, es decir, anuncios realizados por vendedores que ni siquiera poseen las entradas y que apuestan a conseguirlas posteriormente para revenderlas.

Por esta razón, recomendaron evitar compras en redes sociales o sitios no oficiales y adquirir boletos únicamente a través de Ticketmaster.

Además, rechazaron cualquier práctica de reventa no autorizada y afirmaron que trabajan con distintos mecanismos para identificar comportamientos irregulares durante los procesos de compra.

¿Habrá más boletos disponibles?

Los organizadores indicaron que existe la posibilidad de liberar boletos adicionales conforme se acerque la fecha del evento.

Esto puede ocurrir por ajustes de producción, cambios en la configuración del recinto o liberación de espacios que inicialmente permanecían reservados para aspectos operativos del espectáculo.

Sin embargo, aclararon que no pueden garantizar nuevas disponibilidades y que cualquier actualización se dará a conocer únicamente a través de los canales oficiales.

¿Cuántos boletos podía comprar cada persona?

Para los conciertos de Stray Kids en México se estableció un límite de seis boletos por comprador.

La organización explicó que esta medida busca facilitar que grupos de amigos o familias puedan asistir juntos, además de ayudar a reducir prácticas abusivas o compras masivas indebidas.

No obstante, señalaron que cuentan con mecanismos de monitoreo enfocados en detectar actividades sospechosas durante la venta.

¿Qué es STRAYCITY?

Los conciertos que Stray Kids ofrecerá en México forman parte de STRAYCITY, un nuevo concepto desarrollado por la agrupación que combina el espectáculo principal con la participación de artistas invitados seleccionados especialmente para cada ciudad.

En el caso de CDMX, el line up contará con las actuaciones de NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, quienes abrirán el escenario antes de la presentación estelar de la agrupación surcoreana.

STRAYCITY llegará al Estadio GNP Seguros los próximos 25 y 26 de septiembre como parte de una experiencia que busca acercar a los fans a nuevos talentos y ofrecer un formato distinto al de una gira tradicional.