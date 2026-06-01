“Nadie Nos Va a Extrañar” regresa; Prime Video confirma temporada 2

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El anuncio se realizó en el LALIFF y se proyectaron dos capítulos. Foto: Especial

Tras convertirse en uno de los fenómenos juveniles más comentados de Prime Video, “Nadie Nos Va a Extrañar” regresará con una segunda temporada en agosto de 2026.

Esto fue confirmado durante la celebración del segundo aniversario de la serie, que se llevó a cabo en el marco de la 25.ª edición del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF).

Proyectan los primeros dos capítulos de “Nadie Nos Va a Extrañar”

Como parte de la celebración, se proyectaron los dos primeros episodios de la segunda temporada ante la audiencia del festival, principal evento internacional dedicado a celebrar la creatividad latina en el mundo de las artes.

Asimismo, hubo un panel de preguntas y respuestas en el que participaron Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza y Edu Maruri, junto a la showrunner Silvana Aguirre.

“Todo el equipo detrás de esta serie trabajó con una dedicación extraordinaria para que este universo siga creciendo y emocionando a sus fans. Fue el amor de la audiencia lo que hizo posible la segunda temporada, y es ese mismo amor el que nos impulsa a todos” expresó Silvana Aguirre.

Este dramedy de ocho episodios, ambientado en la década de los 90, narra las vivencias de cinco jóvenes que operan el negocio clandestino de vender tareas escolares en su preparatoria.

Desde su estreno el 9 de agosto de 2024, se consolidó como un éxito viral, logrando captar el interés de públicos de todas las edades y ubicándose en el top 10 de Prime Video México durante18 semanas.

La producción es obra del estudio “The Immigrant”, con Silvana Aguirre como showrunner, acompañada por la dirección de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo. Los guiones fueron desarrollados por Adriana Pelusi y Gibrán Portela.

Uno de los elementos más recordados de “Nadie Nos Va a Extrañar” es el tema “A dónde va el viento”, de Julieta Venegas, que se volvió un éxito viral y forma parte del top ten más escuchado de la cantante en Spotify.

La primera entrega contó con las actuaciones de Nicolás Haza, Axel Madrazo, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Macarena Oz.

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