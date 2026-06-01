¿Se quedó sin dinero? Rafael Inclán responde a las especulaciones sobre su situación económica

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Aclaró los rumores sobre una supuesta crisis económica. Foto: Getty Images

Rafael Inclán salió a aclarar los rumores sobre una supuesta crisis económica que habría afectado su vida en los últimos meses. Luego de que su amigo, el cantante José Luis Cordero “Pocholo”, sugiriera públicamente que el actor atravesaba momentos complicados tras su divorcio.

Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, donde incluso surgieron versiones que apuntaban a una presunta bancarrota, problemas emocionales y hasta la posibilidad de que terminara viviendo en La Casa del Actor. Sin embargo, Inclán aseguró que la realidad es muy distinta.

Rafael Inclán aclara los rumores sobre su presunta crisis económica

Durante un encuentro con medios de comunicación este lunes 1 de junio, Rafael Inclán reconoció que en algún momento llegó a sentirse limitado económicamente, pero negó que se encuentre atravesando una crisis financiera.

“Yo en algún momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen. Bendito Dios Televisa me ha protegido hace varios años que tengo una exclusiva”. Rafael Inclán, actor

Con dichas declaraciones, el actor desmintió las versiones que aseguraban que enfrentaba serios problemas de dinero. Además, comentó que cuenta con estabilidad laboral gracias a los proyectos que mantiene dentro de la empresa televisiva.

¿De qué vive actualmente Rafael Inclán?

Uno de los cuestionamientos que más surgieron tras los rumores fue cómo obtiene ingresos actualmente el actor; ante ello, Inclán explicó que continúa trabajando y que mantiene diversas fuentes de ingreso. Además de su contrato de exclusividad con Televisa, sigue participando en producciones teatrales y otros proyectos relacionados con el entretenimiento.

Incluso, con el humor que lo caracteriza, admitió que quizá exageró cuando habló anteriormente de sus finanzas. “Entonces, si me quejé, estaba mal. Todo bien hace años. Sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sé administrarlo es otra cosa, no es culpa de nadie. No estoy j*d*do”, afirmó.

Sobre la especulación de que se mudaría a La Casa del Actor, institución dedicada a brindar apoyo a artistas retirados o en situación vulnerable, Rafael Inclán descartó esa posibilidad y respondió con una broma cuando fue cuestionado sobre el tema.

A pesar de rechazar la idea de mudarse al lugar, el intérprete destacó la importancia de este tipo de espacios y aseguró que representan una gran ayuda para quienes realmente requieren apoyo durante esta etapa de su vida.

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