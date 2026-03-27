De idea a colección: así se crean las palomeras virales del cine en México

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En los últimos años, las palomeras de cine dejaron de ser simples recipientes para convertirse en verdaderos objetos de colección, figuras gigantes, diseños innovadores y ediciones limitadas han transformado la experiencia de ir al cine, especialmente con estrenos de alto impacto como la próxima película de Super Mario, que llega a salas el 1 de abril.

Durante una participación en el programa “A las nueve en Uno”, el especialista en videojuegos Jonathan Cutiño explicó cómo este fenómeno ha crecido al punto de generar filas, preventas exclusivas e incluso reventa.

Un ejemplo reciente es la palomera de Yoshi, que se volvió viral por su diseño detallado y su capacidad, al estar completamente hueca. Este coleccionable, que tendrá un costo aproximado de mil 250 pesos, ha causado tal demanda que su compra estará limitada a ciertos clientes para evitar acaparamiento.

Pero detrás de estos productos hay mucho más que una estrategia de marketing, existe toda una industria creativa y de producción que inicia incluso años antes del estreno de una película. En México, una de las empresas clave en este proceso es Ping Solutions, responsable de diseñar algunas de las palomeras y vasos más codiciados del mercado.

El proceso comienza desde la conceptualización, de acuerdo con lo explicado en el programa, una palomera puede tardar hasta dos años en desarrollarse. Todo inicia con ideas y bocetos que deben alinearse con la narrativa y estética de la película. Posteriormente, los diseñadores crean modelos en 3D, generan prototipos físicos e incluso desarrollan materiales audiovisuales para mostrar cómo lucirá el producto final.

Uno de los aspectos más complejos es la gestión de licencias, las empresas como Ping Solutions deben trabajar directamente con estudios internacionales como Nintendo o Marvel para obtener aprobaciones oficiales.

Cada detalle, desde colores hasta proporciones, debe ser validado por los dueños de la propiedad intelectual, en algunos casos, cuando no existen diseños previos, los equipos creativos deben generar propuestas desde cero siguiendo lineamientos estrictos.

El impacto de esta industria mexicana ha sido tal que algunos productos se distribuyen a nivel internacional. Un caso destacado es la palomera de Galactus, que obtuvo un récord Guinness por ser la más grande del mundo. Aunque no se comercializó en México, fue diseñada y producida en el país para mercados como Estados Unidos.

Este auge de las palomeras lleva aproximadamente cuatro años en crecimiento constante, actualmente, cada nuevo lanzamiento genera expectativa entre los fans, quienes esperan propuestas cada vez más creativas. Desde diseños intercambiables hasta piezas que combinan funciones, como vasos que también son palomeras, la innovación se ha vuelto una competencia entre marcas.

Además, el fenómeno ha elevado estos productos a la categoría de artículos premium. Los precios pueden ser elevados, pero para los coleccionistas representan piezas únicas vinculadas a sus franquicias favoritas. Esto también ha provocado problemas como la reventa y la especulación, lo que ha llevado a implementar mecanismos de control en su distribución.

Más allá del negocio, este fenómeno también destaca el talento mexicano, empresas como Ping Solutions han logrado posicionarse como referentes globales en diseño de coleccionables, exportando creatividad y calidad a distintos mercados.

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