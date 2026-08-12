¡De Iztapalapa para el Auditorio Nacional! Los Ángeles Azules presentarán su show sinfónico; ve fechas

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Te contamos cuán empezarán a vender los boletos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los Ángeles Azules, uno de los grupos más emblemáticos de la cumbia mexicana, presentarán su show sinfónico durante dos noches consecutivas en el Auditorio Nacional.

Para que sus seguidores puedan bailar, cantar y disfrutar de la música de la agrupación originaria de Iztapalapa, en Unotv.com te contamos todos los detalles de estas presentaciones.

¿Cuándo serán los conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional?

Como parte de su gira “Cumbia Sin Fronteras 2026”, Los Ángeles Azules se presentarán en el Auditorio Nacional los próximos 20 y 21 de noviembre.

Cabe mencionar que la agrupación lleva este tour por distintos escenarios de México y Estados Unidos.

¿Habrá preventa para los conciertos de Los Ángeles Azules?

Los fans que quieran disfrutar en vivo canciones como “Mis Sentimientos”, “17 Años”, “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo” y “Amor a Primera Vista” deberán tomar en cuenta las fechas de venta.

La preventa para tarjetahabientes Banamex comenzará a las 11:00 horas del lunes 17 de agosto.

Posteriormente, la venta general iniciará el martes 18 de agosto, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

Presentado por @GNPSeguros



¡Los Ángeles Azules Sinfónico regresan con invitados especiales este 20 y 21 de noviembre al Auditorio Nacional! 💙💃🏻



Patrocinador especial @banamex #PreventaBanamex: 17 de agosto

Venta general a partir del 18 de agosto#Viviresincreíble pic.twitter.com/yf00oSD903 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 12, 2026

Los Ángeles Azules también pusieron su cumbia en el Mundial 2026

El regreso a la Ciudad de México ocurre tras un verano importante para Los Ángeles Azules, quienes participaron en distintos eventos relacionados con el Mundial 2026.

Entre ellos estuvo la inauguración del torneo en México, además de México Vibra y el Countdown previo al torneo.

A esta lista se suma “Por Ella”, colaboración con Belinda que forma parte del álbum oficial del Mundial 2026. El tema representa un nuevo encuentro entre el grupo y Beli después de “Amor a primera vista”.

De Iztapalapa para el mundo

El alcance de Los Ángeles Azules también se refleja en sus plataformas digitales, donde reúnen una comunidad de más de 20 millones de seguidores.

Su música ha llegado a públicos de países como Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, Ecuador, España y Chile, consolidando a la agrupación como uno de los referentes de la cumbia mexicana fuera del país.

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