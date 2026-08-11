Daniela Spalla presenta su nuevo sencillo “La Espina”: “Espero que esta canción los haga sentirse menos solos”

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Daniela Spalla presenta su nuevo sencillo “La Espina”. Foto: Cotesía

Daniela Spalla atraviesa una nueva etapa musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “La Espina”, que será parte de su próximo disco, el cuál aún no tiene fecha de estreno ni nombre.

En entrevista con Uno TV, la cantante y compositora argentina explicó que escribió el tema durante un momento de crecimiento profesional en el que, pese a que su carrera estaba avanzando y sucedían cosas con las que había soñado, comenzó a cuestionarse si realmente estaba preparada para afrontar esa nueva etapa.

“Mi carrera estaba floreciendo y estaban pasando cosas que siempre había soñado, pero sentía que siempre estaba por detrás, corriendo por detrás, porque el nivel de exigencia era muy alto”, contó.

Ese proceso la llevó incluso a cuestionarse si estaba hecha para aquello que había conseguido y si realmente lo merecía.

“Empezaba a dudar mucho de mí, también de si realmente estaba hecha para esto, de si me lo merecía o no, y me sentía todo el tiempo como insuficiente”, recordó.

Daniela Spalla aprendió a vivir con “La Espina”

La cantante explicó que con el paso del tiempo pudo entender que aquello que estaba viviendo no necesariamente significaba que hubiera tomado una mala decisión o que no estuviera preparada para su carrera.

En realidad, se encontraba atravesando un proceso de adaptación a una nueva versión de sí misma.

“Era simplemente un periodo de adaptación a una nueva versión que requería justamente esa nueva etapa, ese logro cumplido, requería una versión nueva de mí y la adaptación hacia esa nueva versión y el duelo de la versión anterior también”, explicó.

Superar ese momento tampoco fue inmediato, Daniela reveló que pasó aproximadamente seis meses lidiando con esas sensaciones y que una pausa durante el cambio de año entre 2024 y 2025 le ayudó a reorganizarse.

Un periodo de vacaciones, desconexión y silencio le permitió identificar qué necesitaba ante los nuevos desafíos que estaba enfrentando y también entender que podía pedir ayuda.

Por eso, cuando se le preguntó si finalmente había logrado sacar esa espina dijo que la aprendió a llevar.

“La Espina” también puede hablar de maternidad

Daniela contó que después del lanzamiento comenzó a recibir mensajes de personas que encontraron su propia historia en la canción. Entre ellas, varias madres que se enfrentan por primera vez a los retos de la maternidad.

La artista explicó que incluso algo que durante años fue soñado y anhelado puede convertirse en un desafío una vez que finalmente sucede, acompañado de exigencias, dudas y la sensación de no saber si se podrá afrontar todo.

En ese sentido, Spalla considera que “La Espina” puede ser interpretada desde diferentes experiencias personales y no únicamente desde la perspectiva de una artista.

De hecho, al quitarle por un momento el papel de compositora y preguntarle a quién le dedicaría la canción como simple fan de la música, Daniela respondió que considera que es un tema apropiado para cantárselo a uno mismo cuando se está atravesando una tormenta o un periodo de adaptación.

México transformó la música de Daniela Spalla

Daniela Spalla lleva más de una década radicando en México, un país que también ha tenido un impacto importante en su manera de hacer música.

La cantante reconoció que las primeras canciones que escribió después de establecerse en México ya sonaban diferentes a las que había hecho anteriormente y que esa transformación se ha intensificado con los años.

“En México me sentí libre para poder contar mis sentimientos de una manera más directa, sin tanto filtro, sin tantas metáforas”, explicó.

La respuesta del público mexicano también fue importante para que continuara explorando ese camino y se animara a mostrar distintas historias personales.

Para Spalla, “La Espina” representa además un cambio porque no está centrada principalmente en una relación amorosa, un terreno que había explorado con mayor frecuencia en sus canciones anteriores.

La artista reconoció que eso también le generaba cierta incertidumbre sobre cómo reaccionaría su público, pero las primeras respuestas le demostraron que las experiencias personales pueden conectar incluso cuando no hablan específicamente de una relación de pareja.

Juan Gabriel, José José y mujeres de la música mexicana, entre sus referentes

La influencia de la música en español también está presente en la trayectoria de Daniela Spalla, la argentina mencionó entre sus referentes a Juan Gabriel, José José, Janet y Sandro, artistas de distintas épocas que, de acuerdo con la cantante, han atravesado su música en diferentes momentos de su carrera.

Pero también destacó la influencia que tuvieron algunas mujeres mexicanas y de la escena musical en español en su decisión de contar sus propias historias. Entre ellas mencionó a Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana y Carla Morrison.

Spalla explicó que estas artistas la inspiraron particularmente por la manera en que han construido canciones alrededor de sus propias experiencias y de historias personales.

¿Qué entiende hoy Daniela Spalla sobre el amor?

Después de años de escribir sobre el amor y el desamor, Daniela considera que uno de los principales aprendizajes es entender que las relaciones requieren trabajo constante.

Para ella, esto no se limita a las parejas, sino que también incluye los vínculos con amigos y, especialmente, la relación que cada persona tiene consigo misma.

“El amor se trabaja todos los días y hay desafíos nuevos todos los días”, señaló.

La cantante considera que incluso después de resolver un conflicto pueden aparecer nuevas situaciones, porque las personas evolucionan y las circunstancias de la vida también cambian.

Por ello, considera importante mantenerse atento a aquello que está cambiando y a los aspectos que requieren ser atendidos.

Daniela Spalla prepara nuevo álbum

“La Espina” también es la puerta de entrada a una nueva etapa de Daniela Spalla, aunque todavía no se ha anunciado públicamente el título ni la fecha de lanzamiento del próximo álbum, la cantante confirmó que llegará próximamente y adelantó algunos detalles sobre las historias que lo integrarán.

De acuerdo con Spalla, el disco tendrá tres grandes ejes de conversación:

El primero es una conversación consigo misma, como ocurre con “La Espina”, dentro de este apartado también mencionó una canción llamada “Fin de la llamada”, en la que reflexiona sobre su relación con el paso del tiempo y una etapa de su vida que siente que ha dejado atrás.

El segundo eje estará relacionado con su origen, su tierra y la experiencia de haber migrado, incluyendo las contradicciones y la dualidad que implica vivir como migrante.

Finalmente, habrá canciones que representen conversaciones con otras personas y que aborden temas como parejas, amistades, pérdidas y desencuentros.

“Es un disco muy personal donde también hay mucho de perspectiva mía como mujer”, explicó.

Este proyecto representa para Daniela la posibilidad de contar historias que anteriormente había dejado pendientes.

Su último trabajo, “Amorío”, fue un proyecto colaborativo realizado junto a Esteman, por lo que algunas experiencias demasiado personales no encontraron espacio en aquel material.

“Cuando me senté a escribir este disco me di cuenta de la cantidad de historias que me habían quedado pendientes por contar”, reveló.

Por ahora, la cantante adelantó que las nuevas canciones irán llegando poco a poco y que también habrá colaboraciones que considera interesantes durante los próximos meses.

“Espero que esta canción los haga sentirse menos solos”

Más allá de explicar el significado de “La Espina”, Daniela Spalla tiene claro qué quisiera provocar en quienes escuchen la canción y atraviesen un momento parecido.

La cantante explicó que los momentos en los que una persona comienza a dudar de sí misma pueden estar acompañados de una profunda sensación de soledad, especialmente cuando desde afuera parece que todo debería estar bien.

“Cuando tratas de compartirlo con tu entorno, a veces también te dicen: ‘Pero mira, si conseguiste lo que siempre quisiste, ¿cómo te vas a sentir mal?’”, explicó.

Para Spalla, esa contradicción puede generar incluso culpa, pero también forma parte del proceso de adaptarse a una nueva realidad. “Duele este crecimiento”, reconoció.

Y justamente ahí encuentra el propósito de su nueva canción, el de acompañar a quienes atraviesan un proceso similar.

“Espero que esta canción los haga sentirse menos solos”, concluyó.

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