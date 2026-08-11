Yolanda Andrade comparte cómo es vivir con esclerosis: “Me da tiempo para despedirme”

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Yolanda Andrade continúa su lucha. Foto: Getty.

Yolanda Andrade reapareció públicamente para hablar de su estado de salud y de cómo ha sido vivir con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular y empeora con el tiempo. Aunque todavía no se conoce la causa exacta, en un bajo número de casos, es hereditaria. No hay cura para esta enfermedad mortal.

Yolanda Andrade habla de cómo ha cambiado su vida

A través de su cuenta de Instagram, la conductora subió un video en el que reconoció que su manera de hablar cambió y que esto ha causado impacto entre algunas personas que conocían su voz. Ante ello, pidió informarse sobre la enfermedad antes de emitir juicios.

“Yo tengo ELA. Si tú sabes qué es ELA, yo te invito a que te informes”, expresó Andrade, quien aseguró que una de las situaciones que más le preocupa es la falta de información sobre su padecimiento.

Andrade explicó que ha tenido que adaptarse a los cambios físicos que ha experimentado. Entre ellos mencionó el dolor en los hombros, la pérdida de fuerza y las dificultades relacionadas con el movimiento.

“Los músculos se van atrofiando”, compartió al explicar parte de lo que ha vivido desde que comenzó a enfrentar la enfermedad.

También señaló que procura mantenerse activa y contó que durante un viaje a Mazatlán aprovechó una alberca para realizar los ejercicios que necesita. La conductora reconoció que el proceso también ha representado un reto para su familia, pues ahora necesita cuidados y apoyo de sus seres queridos.

“Si tú tienes un amigo, un familiar que está enfermo, ten paciencia”, pidió Yolanda, al señalar que tanto para quien padece una enfermedad como para quienes lo acompañan puede tratarse de un proceso complicado.

La conductora también contó que recientemente conoció a otras personas que viven con la misma enfermedad, entre ellas jóvenes. Esta experiencia, dijo, le ha permitido conocer de cerca distintas formas en las que la ELA puede presentarse.

Yolanda Andrade revela que ELA “me da tiempo para despedirme”

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje fue cuando habló sobre lo que significa para ella conocer la evolución de su enfermedad. Yolanda aseguró que vio a personas con ELA mejorar, pero también ha vivido la pérdida de algunos de los pacientes que conoció durante este proceso.

“Me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad”. Yolanda Andrade, conductora

La conductora también habló de la ausencia de una cura para la ELA y reconoció que esta realidad le resulta dolorosa. Sin embargo, destacó que continúa recibiendo muestras de cariño de familiares, amigos y personas que incluso no conoce personalmente.

“Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no”, afirmó Andrade durante la transmisión.

Finalmente, Yolanda dedicó parte de su mensaje a agradecer a quienes han estado pendientes de ella y han enviado mensajes, oraciones y muestras de afecto durante este periodo. “Quiero darle las gracias a toda la gente hermosa que ha estado pendiente de mí”, expresó.

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