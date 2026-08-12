Rod Stewart cancela conciertos de su gira The Final Run” tras procedimiento médico
Rod Stewart cancelará parte de los conciertos programados para su gira “The Final Run” durante las próximas cuatro semanas, luego de someterse con éxito a un procedimiento de stent coronario.
A través de sus redes sociales, el equipo del cantante británico informó que, por recomendación de sus médicos, “tomará cuatro semanas para recuperarse y recuperar su estado físico antes de regresar a los escenarios”.
El intérprete también compartió un mensaje en el que aseguró que se encuentra bien y agradeció la atención recibida por parte del personal médico.
“Ya me siento mejor y en plena recuperación. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todos los que me han cuidado tan maravillosamente. Me siento profundamente decepcionado por perderme estos conciertos y lamento fallarles a mis fans, pero espero con ansias regresar al escenario y volver a pasar un buen rato con todos ustedes muy pronto”.Rod Stewart
De acuerdo con la publicación, la información sobre las actuaciones afectadas será comunicada por los respectivos promotores y recintos.
¿Podrían afectar las fechas de Rod Stewart en México?
Aunque hasta el momento no se han especificado cuáles serán los conciertos que serán cancelados o modificados, Rod Stewart tiene programadas al menos tres presentaciones en México durante septiembre de 2026:
- 9 de septiembre: Estadio Borregos, Monterrey, Nuevo León
- 11 de septiembre: Coliseo GNP Seguros, Zapopan, Guadalajara
- 13 de septiembre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
Por ahora, no se ha confirmado la cancelación o postergación de las fechas en México.
Se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los comunicados de las boleteras, promotores y recintos para conocer cualquier modificación en las fechas o condiciones de los conciertos.
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