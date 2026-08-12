Rod Stewart cancela conciertos de su gira The Final Run” tras procedimiento médico

| 21:59 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV
Rod Stewart fue sometido a un stent coronario
Rod Stewart fue sometido a un stent coronario. Foto: AFP

Rod Stewart cancelará parte de los conciertos programados para su gira “The Final Run” durante las próximas cuatro semanas, luego de someterse con éxito a un procedimiento de stent coronario.

A través de sus redes sociales, el equipo del cantante británico informó que, por recomendación de sus médicos, tomará cuatro semanas para recuperarse y recuperar su estado físico antes de regresar a los escenarios”.

El intérprete también compartió un mensaje en el que aseguró que se encuentra bien y agradeció la atención recibida por parte del personal médico.

“Ya me siento mejor y en plena recuperación. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todos los que me han cuidado tan maravillosamente. Me siento profundamente decepcionado por perderme estos conciertos y lamento fallarles a mis fans, pero espero con ansias regresar al escenario y volver a pasar un buen rato con todos ustedes muy pronto”.

Rod Stewart

De acuerdo con la publicación, la información sobre las actuaciones afectadas será comunicada por los respectivos promotores y recintos.

¿Podrían afectar las fechas de Rod Stewart en México?

Aunque hasta el momento no se han especificado cuáles serán los conciertos que serán cancelados o modificados, Rod Stewart tiene programadas al menos tres presentaciones en México durante septiembre de 2026:

  • 9 de septiembre: Estadio Borregos, Monterrey, Nuevo León
  • 11 de septiembre: Coliseo GNP Seguros, Zapopan, Guadalajara
  • 13 de septiembre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Por ahora, no se ha confirmado la cancelación o postergación de las fechas en México.

Se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los comunicados de las boleteras, promotores y recintos para conocer cualquier modificación en las fechas o condiciones de los conciertos.

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