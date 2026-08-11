Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan y presumen sus anillos de boda

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Cristiano y Georgina se casaron luego de 10 años de relación. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dieron el sí tras 10 años de noviazgo y cinco hijos, así lo compartió la pareja, a través de sus redes sociales, este martes 11 de agosto.

El futbolista y la creadora de contenidos sorprendieron en redes tras publicar una fotografía donde se observan sus argollas de matrimonio y un breve mensaje compuesto de sus iniciales y un emoji de corazón: “C y G”.

Aunque poco se puede ver sobre cómo iban vestidos, se alcanzó a apreciar que Georgina Rodríguez vestía el tradicional color blanco de novia, con unas uñas pintadas a juego.

Hasta el momento, la pareja no ha develado los detalles de la ceremonia ni los invitados al evento.

Hace un año Georgina y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso

El 11 de agosto de 2025, la modelo y el delantero portugués anunciaron su compromiso matrimonial, luego de nueve años de relación.

La noticia fue confirmada por la también empresaria a través de su cuenta de Instagram, donde mostró una fotografía de su mano izquierda encima de la del futbolista, luciendo el anillo que le dio el astro del futbol, con un diamante ovalado rodeado de piedras más pequeñas.

En la publicación se podía leer: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

¿Cómo inició la historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Todo comenzó en 2016, cuando Rodríguez trabajaba como asistente en una boutique de lujo en Madrid y tuvo un encuentro casual con Ronaldo.

En su docuserie “Soy Georgina”, de Netflix, expuso la emoción que tuvo al verlo.

“Fue un jueves de verano. Me tocaba salir a las cinco y me llamó un compañero, que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, indicó.

Empezaron a salir e hicieron pública su relación en 2017, durante una alfombra roja de los premios The Best FIFA Football Awards.

Actualmente, la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es amplia e integrada por Cristiano Jr., Eva María, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Los internautas han quedado maravillados con la noticia de la reciente boda y esperan que salgan más datos a la luz sobre la unión matrimonial.

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