¿De qué murió Sam Neill, actor de “Jurassic Park”? Esto es lo que se sabe

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¿Cuáles son las causas de muerte del actor Sam Neill? | Foto: AFP

Sam Neill, actor conocido por su rol en la película “Jurassic Park“, murió este lunes 13 de julio de forma “repentina e inesperada” en Sidney, Australia a los 78 años, según indicó su familia en un comunicado. Hasta el momento, no se han indicado las causas exactas de su fallecimiento.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida“, indicó la nota, sin brindar detalles sobre las causas de su muerte.

¿De qué murió el actor Sam Neill?

Al momento, no se han detallado las causas específicas de muerte de Sam Neill; sin embargo, su familia aclaró que, al momento de su fallecimiento, estaba libre de cáncer.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam seguía libre de cáncer“, precisó la familia en su comunicado oficial.

El actor de “Jurassic Park” tuvo cáncer en los años previos a su muerte

El actor, que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la taquillera cinta de 1993 Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, reveló en sus memorias de 2023 que estaba “posiblemente muriendo” de un linfoma no Hodgkin en estadio tres.

Pero en abril pasado declaró estar libre de cáncer gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

Según el comunicado, el intérprete había estado recibiendo tratamiento en el hospital privado St Vincent’s de Sidney.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El linfoma no Hodgkin (también conocido como linfoma no hodgkiniano o NHL, por sus siglas en inglés) es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo, según la American Cancer Society.

Cabe destacar que el linfoma no Hodgkin es un término que se utiliza para muchos tipos de linfoma en el que todos comparten algunas de las mismas características.

Hay otro tipo principal de linfoma, denominado linfoma de Hodgkin, que se trata de otra forma. Consulte Linfoma de Hodgkin.

El NHL afecta con más frecuencia a los adultos, aunque los niños también pueden tenerlo. Además, por lo general, el NHL comienza en los ganglios linfáticos u otro tejido linfático, pero a veces puede afectar a la piel.

¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, aunque creció en Nueva Zelanda, país cuya nacionalidad representó durante toda su carrera artística.

Comenzó su trayectoria como actor en la década de 1970 y pronto se consolidó como uno de los intérpretes más reconocidos del cine internacional. Participó en películas como La caza del Octubre Rojo, El piano, Event Horizon y Possession, además de series como Peaky Blinders.

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el del doctor Alan Grant, el paleontólogo protagonista de Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. El personaje regresó en Jurassic Park III (2001) y décadas después volvió a interpretar al científico en Jurassic World Dominion (2022), reuniéndose con parte del elenco original.

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