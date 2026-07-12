¿Dónde están los superhéroes? Fans critican arte conceptual de “Avengers: Doomsday” por personajes ausentes y extraño diseño

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¿Tú qué opinas del poster? Foto: Gettyimages

“Avengers: Doomsday” reveló por primera vez el aspecto del Doctor Doom, (Robert Downey Jr.) junto a otros personajes de la próxima película de Marvel; sin embargo, el material promocional no tuvo la recepción esperada entre los marvelitas (fans de la franquicia), quienes cuestionaron tanto su diseño como la ausencia de varios héroes de este universo.

La ilustración fue compartida por Andy Park, exdirector del departamento de desarrollo visual de Marvel Studios, quien explicó que se trata de uno de sus últimos trabajos dentro de la compañía y que el arte muestra a varios personajes y sus apariencias para la próxima película.

Arte de “Avengers: Doomsday” revela a Doctor Doom y X-Men

AVENGERS: DOOMSDAY – the final full film I had the honor of leading as Director of Visual Development at Marvel Studios.



This illustration commemorates that journey & reveals the characters & their looks for the first time. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/87l95XZZ7d — Andy Park (@andyparkart) July 11, 2026

El boceto presentado en el evento Bilibili en Shanghái, China, permitió conocer detalles de la nueva imagen de Doctor Doom, personaje que será interpretado por Robert Downey Jr. después de su papel como Iron Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)

Además, el material mostró por primera vez a algunos integrantes de los X-Men que regresarán a la franquicia, entre ellos Nightcrawler, interpretado por Alan Cumming; Bestia, a cargo de Kelsey Grammer, y Mystic, personaje de Rebecca Romijn. Anteriormente, ya se había presentado al Profesor X, Magneto y Cyclops como parte de la franquicia.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la aparición de Loki, interpretado por Tom Hiddleston, ubicado en el centro de la composición.

Fans critican diseño del póster de Avengers: Doomsday

Nuevo poster de #avengersdoomsday ser como remix de Bad Bunny pic.twitter.com/MzRD758VZK — Jehn Thirlwall (@JehnThirlwall) July 12, 2026

Aunque la ilustración reveló información sobre la película, algunos seguidores de Marvel mostraron su descontento en redes sociales; pues consideran que no tiene la fuerza visual de materiales promocionales anteriores como los de “Avengers: Infinity War “y “Avengers: Endgame“.

Entre los comentarios que más llamaron la atención, hubo quienes compararon la ilustración con la portada de una canción de reguetón, debido a la distribución de los personajes, los elementos gráficos y la falta de una composición que, según ellos, transmitiera la importancia de una película de esta magnitud.

Otros fanáticos también señalaron que el diseño parecía un montaje realizado con inteligencia artificial, una crítica que surgió por la apariencia de algunos elementos y la integración de los personajes dentro del arte.

¿Qué personajes faltan en Avengers: Doomsday?

Además del diseño, los fans también pusieron atención en los héroes que no aparecen en la ilustración. Entre las ausencias mencionadas están personajes como Wanda, Capitana Marvel, Doctor Strange, Visión, Kate Bishop, Hulk, She-Hulk, Moon Knigth, Ms. Marvel, War Machine, Spider-Man y Guardianes de la Galaxia.

La falta de estos personajes generó teorías entre los seguidores, quienes esperan conocer si Marvel todavía guarda sorpresas antes del estreno de Avengers: Doomsday, previsto para llegar a cines en 2026 o si aparecerán hasta “Secret War”.

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