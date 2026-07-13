¡Irreconocible! Tom Cruise protagoniza “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu

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Tom Cruise irreconocible en el primer avance de “Digger”. Foto: AFP

Tom Cruise luce irreconocible en el nuevo trailer de “Digger”, la esperada colaboración entre el actor y Alejandro González Iñárritu que se estrenará en cines en octubre de 2026.

Warner Bros Pictures presentó este lunes el primer tráiler de la cinta en lo que representa la primera colaboración entre dos de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

¡La Madre Naturaleza aaaaama a los ganadores!

DIGGER, 1 de octubre, solo en cines. #DiggerPelicula pic.twitter.com/PowEAs8KMX — WB Pictures Latam (@WBPicturesLatam) July 13, 2026

El avance confirma que el actor estadounidense se alejará de los héroes de acción que ha interpretado durante los últimos años para dar vida a un personaje complejo y completamente distinto, con un aspecto físico que ha sorprendido a los fans.

¿Cuándo se estrena “Digger” de Tom Cruise?

El estudio confirmó que “Digger” llegará exclusivamente a los cines e IMAX el próximo 1 de octubre, y la describe como uno de los estrenos cinematográficos más ambiciosos de 2026.

El primer adelanto muestra una producción de gran escala, con imágenes espectaculares y el estilo visual característico de Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar.

En el tráiler, Tom Cruise aparece prácticamente irreconocible, el actor luce canas, arrugas, una prominente barriga y hasta un marcado acento irlandés para interpretar a Digger Rockwell, un magnate energético cuya ambición termina desencadenando una crisis ambiental con consecuencias globales.

¿De qué trata “Digger”?

La película es una comedia negra con tintes de sátira política, centrada en “el hombre más poderoso del mundo“, quien se embarca en la misión de salvar a la humanidad después de provocar él mismo un desastre que amenaza con destruir el planeta.

De acuerdo con la sinopsis, Digger Rockwell toma una decisión que desencadena una catástrofe de dimensiones inéditas y deberá enfrentar las consecuencias de sus actos mientras intenta demostrar que todavía puede arreglar aquello que destruyó.

Durante su presentación en CinemaCon 2026, Iñárritu explicó que la historia explora la obsesión por controlar todo y la arrogancia del poder, incluso cuando las personas saben que sus decisiones las conducirán inevitablemente al fracaso.

El director señaló que la película reflexiona sobre el estado actual del mundo, la concentración del poder y los riesgos de que unas cuantas personas tengan la capacidad de influir en el destino de millones.

El sitio web especializado en cine, Gold Derby comparó el proyecto con una mezcla entre “Ciudadano Kane” y “Dr. Strangelove”, ya que presenta a un magnate solitario que ignoró advertencias sobre uno de sus oleoductos y terminó provocando un desastre global.

En la historia, John Goodman interpreta al presidente de Estados Unidos, quien exige que Digger encuentre una solución al caos.

La primera colaboración entre Tom Cruise e Iñárritu

La película marca un momento importante tanto para Tom Cruise como para Alejandro González Iñárritu, aunque el actor es reconocido por franquicias como “Mission: Impossible” y “Top Gun”, en esta ocasión apuesta por un personaje mucho más dramático, satírico y alejado de la figura del héroe de acción.

Para Iñárritu también representa su regreso a la dirección de una producción de gran escala tras continuar consolidando una filmografía que incluye títulos como “Amores perros”, “21 gramos“, “Babel“, “Biutiful”, “Birdman” y “The Revenant”.

El director mexicano es uno de los pocos cineastas que ha ganado de manera consecutiva el Oscar a Mejor Dirección, gracias a “Birdman” (2015) y “The Revenant” (2016).

Desde que se anunció el proyecto, la combinación entre el estilo autoral de Iñárritu y el compromiso de Cruise por ofrecer experiencias cinematográficas para la pantalla grande convirtió a “Digger” en una de las producciones más esperadas del año.

Reparto de “Digger”

Además de Tom Cruise, la película reúne a un elenco internacional integrado por:

Sandra Hüller

John Goodman

Jesse Plemons

Riz Ahmed

Emma D’Arcy

Michael Stuhlbarg

Sophie Wilde

Robert John Burke

Burn Gorman

Pip Torrens

Con este reparto y una historia que mezcla humor negro, crítica social y espectáculo cinematográfico, “Digger” apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del segundo semestre de 2026.

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