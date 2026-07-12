¿Quiénes entrarán a La Casa de los Famosos México 2026? Estos son los 5 habitantes confirmados y las pistas del sexto

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Foto: UnoTV

La Casa de los Famosos México (LCDLF) 2026 comenzó a definir el elenco que llegará a la nueva temporada del reality, pues hasta ahora cinco personalidades fueron confirmadas. Entre los nombres revelados destacan actores, creadores de contenido y especialistas del mundo de la moda.

La nueva edición del programa promete reunir perfiles completamente distintos, una característica que se ha convertido en uno de los principales atractivos del formato, pues la convivencia entre personalidades con diferentes trayectorias suele generar momentos inesperados dentro de la competencia.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, la lista oficial de participantes está conformada por:

Ernesto Laguardia: actor mexicano con una amplia trayectoria en televisión, reconocido por formar parte de exitosas telenovelas y programas de entretenimiento

Foto: Cuartoscuro

Karina Torres: creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, quien ganó popularidad tras integrarse al fenómeno de “Las Perdidas“, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

Foto: Cuartoscuro

Ximena Herrera: actriz conocida por sus participaciones en producciones como El Señor de los Cielos y otros proyectos televisivos.

Aldo Rendón: estilista y consultor de imagen que ha trabajado con diversas figuras del entretenimiento mexicano.

Moisés Peñaloza: actor y ganador del certamen Mister México, quien también forma parte de los nuevos habitantes confirmados.

¿Quién podría ser el sexto habitante de LCDLF México 2026?

Aunque la producción todavía no revela oficialmente al sexto integrante, las pistas compartidas en redes sociales ya comenzaron a generar teorías entre los seguidores del reality.

Cynthia Klitbo podría estar en la casa según fans. Foto: Cuartoscuro

Uno de los nombres que tomó fuerza es el de Cynthia Klitbo, debido a que algunos usuarios relacionaron las señales con momentos importantes de su carrera. Entre los objetos que despertaron sospechas apareció una rasuradora, detalle que fue vinculado con una de las escenas más recordadas de la actriz en la telenovela “El privilegio de amar”, donde su personaje se rapó dentro de la historia.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 llegará a la televisión el próximo 26 de julio, la transmisión principal estará disponible por la plataforma ViX las 24 horas.

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