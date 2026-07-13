Fallece a los 71 años Sam Neill, actor protagonista de la saga Jurassic Park

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Fallece Sam Neill a los 71 años. Foto: Reuters

La muerte del actor Sam Neill fue anunciada este lunes por su familia, quienes informaron que falleció de manera “repentina e inesperada” en Australia, a los 78 años. El intérprete era reconocido por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, una de las franquicias más exitosas del cine.

En abril de este año, Sam Neill había anunciado que el cáncer que enfrentaba se encontraba en remisión gracias a una terapia genética. Sin embargo, su fallecimiento provocó reacciones entre seguidores y figuras de la industria cinematográfica, que recordaron su trayectoria de más de cinco décadas en el cine y la televisión.

Sam estaba rodeado de familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneció libre de cáncer.

¿Quién era Sam Neill, protagonista de Jurassic Park?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, aunque creció en Nueva Zelanda, país cuya nacionalidad representó durante toda su carrera artística.

Comenzó su trayectoria como actor en la década de 1970 y pronto se consolidó como uno de los intérpretes más reconocidos del cine internacional. Participó en películas como La caza del Octubre Rojo, El piano, Event Horizon y Possession, además de series como Peaky Blinders.

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el del doctor Alan Grant, el paleontólogo protagonista de Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. El personaje regresó en Jurassic Park III (2001) y décadas después volvió a interpretar al científico en Jurassic World Dominion (2022), reuniéndose con parte del elenco original.

Una carrera de más de 50 años en cine y televisión

A lo largo de su carrera, Sam Neill participó en decenas de producciones de distintos géneros y recibió diversos reconocimientos por su trabajo. Su versatilidad le permitió alternar entre películas de aventura, drama, ciencia ficción y televisión.

En 2023 reveló públicamente que padecía un tipo de cáncer en la sangre y relató el tratamiento que seguía para controlar la enfermedad. Meses después informó que el padecimiento estaba en remisión.

Su legado permanece en el cine

La familia del actor informó que Sam Neill murió acompañado de sus seres queridos y destacó que enfrentó sus últimos momentos con la serenidad que lo caracterizó.

Su trabajo como Alan Grant convirtió a Jurassic Park en una referencia para varias generaciones de espectadores, consolidándolo como uno de los actores más recordados del cine de aventuras.

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