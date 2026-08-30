¡Orgullo tapatío! María Vargas, de Jalisco, se corona en Miss Universo México 2026

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María Vargas representará a México en Miss Universo | Getty Images (Ilustrativa)

María Vargas, representante de Jalisco, es la ganadora de Miss Universo México 2026 y tratará de defender la corona de Fátima Bosch el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, cuando se celebre la próxima edición de Miss Universo.

La propia Fátima Bosch fue la encargada de entregar su corona a la jalisciense, quien se disputó el título de ganadora en la elección final frente a la michoacana Mariana Macías. La nueva representante de México es licenciada en Negocios Internacionales, escritora y empresaria.

María Vargas representará a México en Miss Universo 2026

María Vargas, la representante de Jalisco, es la nueva Miss Universo México 2026 y portará la bandera de su país en el certamen global de Puerto Rico.

¡Felicidades Jalisco! Hermosa sonrisa la de Maria Vargas 👑 inteligente y talentosa mujer mexicana 🇲🇽✨️#MissUniverseMexico

pic.twitter.com/QfkfkaHVUq — Adri ☿🖤🐈‍⬛☿ (@AdriHer128) August 30, 2026

“El valor de una mujer esta en su espíritu de servicio y en la huella que deja en la vida de los demás“, expresó María Vargas, de Jalisco, en la última prueba de la noche, cuando se le hizo una pregunta a cada una de las cinco finalistas.

Previamente, en la fase del Top 10, la jalisciense dijo: “En pasado noviembre, el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando levanta la voz (…) quiero demostrar que alzar la voz no solo ayuda al prójimo, sino que abre puertas que anteriormente nos cerraron“.

El segundo lugar se lo quedó Mariana Macías, de Michoacán: el tercer puesto correspondió a Fernanda Abaroa, de Guerrero; el cuarto sitio se lo quedó Génesis Vera, de Veracruz, y la quinta posición fue para Ximena Ochoa, de Ciudad de México.

¡El discurso final de las finalistas de Miss Universo México 2026!

Ximena Ochoa, de la Ciudad de México, aseguró que el problema más grande de la sociedad es la indiferencia y la falta de empatía. “Cuando vemos al otro como amigo, comenzamos a construir puentes“, dijo.

Génesis Vera, de Veracruz, señaló que las redes sociales son un arma de doble filo y hay que utilizarlas correctamente. “Debemos saber quiénes somos, mientras tú sepas quién eres, enfócate en quién eres tú“, lanzó.

Fernanda Abaroa, de Guerrero, dijo que los sueños son esfuerzo y disciplina, sin dejar de lado los principios. “No es negociable, en este mundo donde constantemente se nos obliga a compararnos, lo más valiente es atreverte a ser tú misma“, remató.

Mariana Macías, de Michoacán, expresó que lo más valioso de una mujer es creer en sí misma y elegirse por encima de todo. “No dejes tu dignidad de lado, elegirte a ti misma es lo que te va a llevar hacia adelante“, dijo.

Ellas fueron las 5 finalistas de Miss Universo México 2026

Una vez que el jurado terminó de escuchar los 10 discursos de las finalistas de Miss Universo México 2026, se eligió a las cinco últimas elegidas que contenderían por la corona de este año:

María Vargas | Jalisco

Mariana Macías | Michoacán

Fernanda Abaroa | Guerrero

Génesis Vera | Veracruz

Ximena Ochoa | Ciudad de México

La mayoría de las finalistas del certamen hablaron de sus respectivas historias de lucha y superación, reflejando su camino por cumplir sus sueños.

¿Qué dijeron las 10 finalistas de Miss Universo México 2026?

“También tuve miedo a no ser suficiente, no pertenecer y no cumplir mis sueños. No debes sentirte lista para atreverte, por eso quiero decirte que siempre seas fiel a ti, no te compares y aprovecha la oportunidad que la vida nos da“, dijo Ximena Aranda, de Tabasco.

Arisbe Cueto, de Nuevo León, dijo: “Soy una mujer de valores, pero lo que me rige es mi propósito, demostrarle a las mujeres que su pasado no va a definir su futuro. En el servicio a los demás se encuentra la verdadera belleza“.

Zayda Ríos, de Morelos, dijo: “Las personas que hemos sido abusadas sexualmente tenemos voz. Vayan, cuenten su historia, yo les creo. Eso no las hace menos, es una realidad que vivimos y si hoy no me llevo la corona, quiero que otras mujeres cuenten su historia”.

“Si yo fuera Miss Universo, quisiera que las niñas me vieran y se dieran cuenta de que los sueños se puedan lograr. Pasé muchas adversidades, pero estoy aquí, representando mi estado“, dijo María Zepeda, de Colima.

Mariana Macías, de Michoacán, dijo: “Crecí en un pueblo pequeño con oportunidades remotas (…) mis ojos han visto lugares que pensé solamente vería en películas. Los que venimos de abajo también tenemos derecho a soñar en grande“.

“Pregúntate cómo puedes ayudar a los demás, estoy aquí no porque encaje en el molde, sino porque me atreví a romperlo“, dijo Fernanda Abaroa, de Guerrero.

Estefany Luna, de Oaxaca, dijo: “Yo represento al corazón cultural de México. Un valor que siempre me ha defindido es la empatía, mi rubro es la niñez y el adulto mayor. Hay que construir puentes donde hay muros, transformar con valores una mejor sociedad. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias“.

“Soy una mujer que cree en el poder de los suen1os, la disciplina y la autenticidad. Yo sería una reina que sirve con propósito (…) no hay nada capaz de impedirles construir sus alas. Sus alas no se ven, se sienten“, señaló Génesis Vera, de Veracruz.

Ximena Ochoa, de Ciudad de México, dijo: “He visto el dolor cara a cara, el sufrimiento. Hoy represento a una ciudad que me abrió las puertas y me enseño a crecer, pero no olvido de donde vengo (…) esta corona representa el poder de ayudar“.

Las 10 finalistas de Miss Universo México 2026

Después de la prueba de vestido de noche, cuya pasarela fue inaugurada por Fátima Bosch, el jurado eligió a las 10 finalistas de Miss Universo México 2026:

Ximena Aranda | Tabasco

Arisbe Cueto | Nuevo León

María Vargas | Jalisco

Zayda Ríos | Morelos

María Zepeda | Colima

Mariana Macías | Michoacán

Fernanda Abaroa | Guerrero

Estefany Luna | Oaxaca

Génesis Vera | Veracruz

Ximena Ochoa | Ciudad de México

Las 16 reinas de belleza, incluyendo a las 10 finalistas, lucieron espectaculares que destacaron por sus brillos, cristales y plumas

¿Quiénes fueron las 16 semifinalistas de Miss Universo México 2026?

Después de las primeras pruebas de traje de baño, el jurado de Miss Universo México 2026 eligió a las 16 mejores representantes del certamen:

María Zepeda | Colima | Licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas

Arisbe Cueto | Nuevo León | Médico cirujano dentista

Génesis Vera | Veracruz | Licenciada en Idiomas

Estefany Luna | Oaxaca | Licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia

Samantha Bastidas | Baja California | Diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia

Ana Cristina Muñoz | Guanajuato | Artista y empresaria

Fernanda Abaroa | Guerrero | Licenciada en Derecho

Cristina Guillén | Sinaloa | Licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea

Carla Osorio | Yucatán | Licenciada en Enfermería

Ximena Aranda | Tabasco | Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales

Ximena Ochoa | Ciudad de México | Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable

Zayda Ríos | Morelos | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía

Selene Zazueta | Baja California Sur | Licenciada en Administración

Isela Hernández | Durango | Comunicóloga y licenciada en Nutrición

María Vargas | Jalisco | Licenciada en Negocios Internacionales (también escritora y empresaria)

Mariana Macías | Michoacán | Licenciada en Mercadotecnia

Diana Marín Sandoval fue la encargada de inaugurar la pasarela en traje de baño. Cada una de las candidatas lució un atuendo de dos piezas en tonos negro, verde o café el cual complementaron con una capa transparente en tono nude.

La pasarela, frente al mar de Los Cabos, Baja California, estaba iluminada por la luz del atardecer,

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