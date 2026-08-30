Fátima Bosch luce espectacular vestido dorado en Miss Universo México 2026: “Lleve a mi país en el corazón”

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Fátima Bosch llega a Miss Universo México 2026 | Foto: AFP

Fátima Bosch, actual Miss Universo, deslumbró este sábado 29 de agosto durante la gala de Miss Universo México 2026 en Los Cabos, Baja California. La tabasqueña llegó al escenario antes de entregar su corona a la ganadora mexicana que representará a su país el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La polémica ganadora del certamen de belleza regresó a las pasarelas luciendo un vestido color dorado con brillantes y rojas rosas, así como flores grandes en color amarillo. La mexicana acompañó su atuendo con dos flores llenas de brillante sujetas al cabello.

Que increíblemente metafórico que sale Fátima Bosch a empezar a despedirse de su corona nacional y esta el atardecer.#MissUniverseMexico pic.twitter.com/20UYVTaJm2 — El Loquito Del Centro 🤓🤪 (@Cresrey7) August 30, 2026

Unos minutos antes de reconocer a la ganadora de este año, Fátima Bosch dio sus u2ltimas palabras como ganadora de Miss Universo México 2026.

“Es una gran responsabilidad llevar el nombre de México sobre los hombros. Lo di todo con el corazón, quiero que no tengan duda de eso. Y aunque ha sido un año difícil, siempre ha sido mi país y saber que lo represento en cada rincón al que voy lo que me da la fuerza para seguir adelante siempre”. Fátima Bosch

“Es una gran responsabilidad llevar el nombre de México sobre los hombros. Lo di todo con el corazón, quiero que no tengan duda de eso. Y aunque ha sido un año difícil, siempre ha sido mi país y saber que lo represento en cada rincón al que voy lo que me da la fuerza para seguir… pic.twitter.com/Qv11TlSeoI — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 30, 2026

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández nació en Tabasco, México, consolidándose como una de las figuras más destacadas de los certámenes de belleza nacionales tras su formación académica y profesional en diseño.

Desde temprana edad incursionó en el modelaje profesional y las pasarelas, combinando su actividad con diversas iniciativas sociales centradas en la educación infantil y el desarrollo comunitario.

Su primera gran proyección nacional ocurrió al ser electa Flor Tabasco 2018, evento tradicional de su estado que le otorgó reconocimiento público y experiencia previa en plataformas masivas.

Posteriormente ingresó a las filas de la organización estatal de Mexicana Universal, enfocando su preparación técnica en oratoria, pasarela, idiomas y presencia escénica internacional.

En el certamen Mexicana Universal 2024, Bosch representó a Tabasco y logró posicionarse entre las finalistas principales debido a su desempeño en las etapas preliminares.

Tras una reestructuración interna en las franquicias de belleza mexicanas, fue seleccionada para portar la banda oficial de Miss Universo México 2025 de cara a la competencia global.

Durante su proceso de concentración previa, Bosch intensificó su entrenamiento en comunicación estratégica y manejo de medios en Ciudad de México junto a instructores especializados.

Su plataforma internacional integró campañas de concientización ambiental y preservación cultural, elementos clave en su perfil presentado ante el comité de selección.

A finales de 2025, la representante mexicana viajó a la sede oficial del certamen mundial para cumplir con la agenda de actividades y grabaciones preliminares de la Organización Miss Universe.

Su perfil la colocó entre las candidatas más seguidas en redes sociales y medios de comunicación antes del inicio formal de las galas televisadas de Miss Universo 2025.

Así ganó Fátima Bosch la corona de Miss Universo

La gala final de Miss Universo 2025 inició con el anuncio de las semifinalistas, donde Fátima Bosch avanzó tras obtener puntuaciones sobresalientes en la ronda preliminar de traje de baño y vestido de noche.

En la fase de preguntas eliminatorias, la delegada mexicana respondió sobre el impacto de la tecnología en la educación global, asegurando su pase al grupo final de competidoras.

El momento culminante de la noche llegó con la deliberación del jurado calificador entre las dos finalistas: Fátima Bosch de México y Praveenar Singh, representante de Tailandia.

El presentador oficial anunció a Bosch como la nueva Miss Universo 2025, procediendo a la coronación protocolaria y la primera caminata oficial como soberana del certamen.

Minutos después de la transmisión en vivo, usuarios en redes sociales y medios internacionales comenzaron a debatir el resultado oficial, señalando discrepancias en torno al segundo lugar obtenido por Tailandia.

Seguidores de la candidata tailandesa y diversas delegaciones asiáticas publicaron señalamientos sobre las calificaciones finales, argumentando que el desempeño en la pregunta final favorecía a la virreina.

El triunfo marcó el cuarto título universal para México, cerrando una jornada competitiva que generó amplia cobertura informativa y contrastes en la opinión pública internacional.

La polémica acompaña a Fátima Bosch hasta el día de hoy

Una de las primeras polémicas de Fátima Bosch fue cuando defendió su decisión de alzar la voz durante el conflicto que protagonizó con Nawat Itsaragrisil durante la concentración de Miss Universo 2025.

En los días previos a Miss Universo México 2026, el empresario compartió imágenes de un documento que atribuyó a la Policía Nacional de Tailandia y afirmó que existiría un proceso avanzando para solicitar una orden de arresto contra la mexicana.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado públicamente que exista una orden de arresto definitiva contra Fátima Bosch.

El conflicto se remonta a noviembre de 2025, durante las actividades previas a Miss Universo en Tailandia.

Nawat confrontó públicamente a Bosch por cuestiones relacionadas con la promoción del país sede. El intercambio subió de tono y el empresario llegó a pedir que personal de seguridad sacara a la mexicana del lugar.

El episodio provocó que otras concursantes abandonaran el sitio en solidaridad con Bosch y posteriormente la Organización Miss Universo tomó medidas contra Nawat durante el desarrollo del certamen. Meses después, la disputa volvió a cobrar fuerza con la información sobre el proceso legal en Tailandia.

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