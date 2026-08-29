Suspenden cuenta de Emma Coronel en TikTok y explota: “No me dijeron por qué ni nada”

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¿Qué pasó con la cuenta de TikTok de Emma Coronel? | Fotos: AFP

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, anunció el viernes 28 de agosto que sufrió la suspensión de su cuenta de TikTok en la que subía contenido. A través de una cuenta alterna, la también modelo reprochó que la plataforma no le avisó las razones de la medida.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha confirmado los motivos por las que se suspendió la cuenta de la exreina de belleza estadounidense de 37 años, aunque la suspensión llega en medio de cuestionamientos sobre el dinero que circula mediante regalos virtuales y donaciones en transmisiones en vivo.

Bajan la cuenta de TikTok de Emma Coronel

Emma Coronel anunció el viernes 28 de agosto que TikTok suspendió temporalmente su cuenta y aseguró que la plataforma de videos no le explicó el porqué de la decisión.

“Ando molesta porque TikTok, sin ninguna razón, me bloqueó mi cuenta y no me ha dado ninguna explicación. Por qué, qué pasó o qué hice”. Emma Coronel

La ahora creadora de contenido aseguró que procura seguir las reglas de la app para no infringirlas. “Aun así, me bloquearon, pero aquí vamos a andar. Gracias por el apoyo“, dijo en una cuenta alterna.

Emma Coronel regresa a TikTok con una cuenta alterna

El anuncio por parte de Emma Coronel ocurrió en una cuenta alternativa que permanecerá abierta hasta que TikTok llegue a una resolución definitiva sobre su perfil principal.

Aunque la nueva cuenta de la esposa del “Chapo” Guzmán tiene menos de tres días, ya cuenta con casi 130 mil seguidores y más de 266 mil “me gusta”.

Ante la ausencia de un perfil principal, la modelo participó en una transmisión de vivo del creador de contenido Cañita para expresar su molestia contra TikTok.

“No me dijeron por qué ni nada (…) no me pusieron el por qué y escribimos emails a soporte, esperamos la respuesta para saber qué hacer“, explicó al también influencer.

Cañita le recomendó a Coronel contratar un un mánager especializado en TikTok o una herramienta de protección de cuentas disponible para usuarios con alto volumen de interacción para evitar bloqueos.

El bloqueo de TikTok llega en medio de señalamientos por donaciones en vivo

El medio mexicano Latinus compartió el pasado 27 de agosto que Emma Coronel monetizaba y pedía donaciones a través de TikTok, donde diariamente realizaba transmisiones en vivo y sus seguidores le daban regalos virtuales que se convierten en dinero fácil y “sin un origen de procedencia claro“.

“Aunque es difícil conocer la cifra exacta del recurso que gana mensualmente (…) una cuenta de 1.4 millones de seguidores como la de ella puede cobrar miles de dólares por publicaciones y recibir donaciones“, escribió el portal.

Cuenta de Emma Coronel en TikTok es suspendida tras sospecha de ingresos



La esposa del Chapo realiza transmisiones en vivo donde los donativos pueden alcanzar hasta los 500 dólares, de acuerdo con @latinus_us. pic.twitter.com/24oHzGG6he — LA OCTAVA (@laoctavadigital) August 29, 2026

Latinus cuestionó que, además de su monetización, cuenta con suscripciones de 52 dólares mensuales para material exclusivo, produciendo cerca de mil 456 dólares mensuales de esa manera.

La actividad de Coronel en TikTok no surgió, según su propio relato, exclusivamente como una estrategia para obtener ingresos.

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