Miss Universo México 2026: ¿cuándo es la final y dónde puedes verla?

| 18:23 | César García | Uno TV
Miss Universo México
Final de Miss Universo México Foto: AFP

La gran final de Miss Universo México 2026 se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, evento donde se elegirá a la representante del país para el certamen de belleza internacional.

Por eso, aquí en Unotv.com te contaremos los detalles para que no te pierdas la transmisión y veas la coronación en vivo.

Miss Universo México 2026: ¿dónde ver la final?

A través de las redes sociales del certamen nacional es que se ha dado a conocer que se podrá ver la transmisión el sábado 29 de agosto por el canal de YouTube oficial OfficialMissUniverse.

¿Quiénes son las participantes de Miss Universo?

El certamen buscará a la nueva reina de belleza que represente a México en Miss Universo, y las participantes son:

  • Ale Juarico | Puebla | Licenciada en Administración de Empresas Turísticas
  • Ana Cristina Muñoz | Guanajuato | Artista y empresaria
  • Angélica Arredondo | Hidalgo | Licenciada en Mercadotecnia
  • Anylu Martínez | San Luis Potosí | Licenciada en Administración Empresarial
  • Areli Favela | Chihuahua | Abogada
  • Arisbe Cueto | Nuevo León | Médico cirujano dentista
  • Carla Osorio | Yucatán | Licenciada en Enfermería
  • Catherine López | Chiapas | Licenciada en Administración
  • Cristina Guillén | Sinaloa | Licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea
  • Diana Castillo | Tlaxcala | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Pedagogía
  • Diana Marín Sandoval | Aguascalientes | Diseñadora de modas y profesora de inglés
  • Estefany Luna | Oaxaca | Licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia
  • Evelia Morales | Nayarit | Licenciada en Arquitectura
  • Fernanda Abaroa | Guerrero | Licenciada en Derecho
  • Génesis Vera | Veracruz | Licenciada en Idiomas
  • Gisella Flores | Tamaulipas | Licenciada en Derecho
  • Glenda Makhlouf | Coahuila | Licenciada en Negocios
  • Isela Hernández | Durango | Comunicóloga y licenciada en Nutrición
  • Ithza Andrade | Querétaro | Licenciada en Diseño Industrial
  • Jimena Madrigal | Estado de México | Empresaria (marca de suplementos y premios para mascotas)
  • Maje Venegas | Campeche | Ingeniera en Administración
  • María Vargas | Jalisco | Licenciada en Negocios Internacionales (también escritora y empresaria)
  • María Zepeda | Colima | Licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas
  • Mariana Macías | Michoacán | Licenciada en Mercadotecnia
  • Moneth Chio | Sonora | Licenciada en Criminología y Criminalística
  • Naxca Maureen Doty | Quintana Roo | Licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia
  • Samantha Bastidas | Baja California | Diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia
  • Selene Zazueta | Baja California Sur | Licenciada en Administración
  • Viridiana Ovalle | Zacatecas | Licenciada en Enfermería
  • Ximena Aranda | Tabasco | Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales
  • Ximena Ochoa | Ciudad de México | Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable
  • Zayda Ríos | Morelos | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía

Cabe resaltar que será la propia Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien subirá al escenario para coronar a la ganadora que representará a México en el certamen de noviembre de este año en San Juan, Puerto Rico.

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