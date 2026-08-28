Miss Universo México 2026: ¿cuándo es la final y dónde puedes verla?
La gran final de Miss Universo México 2026 se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, evento donde se elegirá a la representante del país para el certamen de belleza internacional.
Por eso, aquí en Unotv.com te contaremos los detalles para que no te pierdas la transmisión y veas la coronación en vivo.
Miss Universo México 2026: ¿dónde ver la final?
A través de las redes sociales del certamen nacional es que se ha dado a conocer que se podrá ver la transmisión el sábado 29 de agosto por el canal de YouTube oficial OfficialMissUniverse.
¿Quiénes son las participantes de Miss Universo?
El certamen buscará a la nueva reina de belleza que represente a México en Miss Universo, y las participantes son:
- Ale Juarico | Puebla | Licenciada en Administración de Empresas Turísticas
- Ana Cristina Muñoz | Guanajuato | Artista y empresaria
- Angélica Arredondo | Hidalgo | Licenciada en Mercadotecnia
- Anylu Martínez | San Luis Potosí | Licenciada en Administración Empresarial
- Areli Favela | Chihuahua | Abogada
- Arisbe Cueto | Nuevo León | Médico cirujano dentista
- Carla Osorio | Yucatán | Licenciada en Enfermería
- Catherine López | Chiapas | Licenciada en Administración
- Cristina Guillén | Sinaloa | Licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea
- Diana Castillo | Tlaxcala | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Pedagogía
- Diana Marín Sandoval | Aguascalientes | Diseñadora de modas y profesora de inglés
- Estefany Luna | Oaxaca | Licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia
- Evelia Morales | Nayarit | Licenciada en Arquitectura
- Fernanda Abaroa | Guerrero | Licenciada en Derecho
- Génesis Vera | Veracruz | Licenciada en Idiomas
- Gisella Flores | Tamaulipas | Licenciada en Derecho
- Glenda Makhlouf | Coahuila | Licenciada en Negocios
- Isela Hernández | Durango | Comunicóloga y licenciada en Nutrición
- Ithza Andrade | Querétaro | Licenciada en Diseño Industrial
- Jimena Madrigal | Estado de México | Empresaria (marca de suplementos y premios para mascotas)
- Maje Venegas | Campeche | Ingeniera en Administración
- María Vargas | Jalisco | Licenciada en Negocios Internacionales (también escritora y empresaria)
- María Zepeda | Colima | Licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas
- Mariana Macías | Michoacán | Licenciada en Mercadotecnia
- Moneth Chio | Sonora | Licenciada en Criminología y Criminalística
- Naxca Maureen Doty | Quintana Roo | Licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia
- Samantha Bastidas | Baja California | Diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia
- Selene Zazueta | Baja California Sur | Licenciada en Administración
- Viridiana Ovalle | Zacatecas | Licenciada en Enfermería
- Ximena Aranda | Tabasco | Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales
- Ximena Ochoa | Ciudad de México | Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable
- Zayda Ríos | Morelos | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía
Cabe resaltar que será la propia Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien subirá al escenario para coronar a la ganadora que representará a México en el certamen de noviembre de este año en San Juan, Puerto Rico.
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