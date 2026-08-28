Miss Universo México 2026: ¿cuándo es la final y dónde puedes verla?

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Final de Miss Universo México Foto: AFP

La gran final de Miss Universo México 2026 se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, evento donde se elegirá a la representante del país para el certamen de belleza internacional.

Por eso, aquí en Unotv.com te contaremos los detalles para que no te pierdas la transmisión y veas la coronación en vivo.

Miss Universo México 2026: ¿dónde ver la final?

A través de las redes sociales del certamen nacional es que se ha dado a conocer que se podrá ver la transmisión el sábado 29 de agosto por el canal de YouTube oficial OfficialMissUniverse.

¿Quiénes son las participantes de Miss Universo?

El certamen buscará a la nueva reina de belleza que represente a México en Miss Universo, y las participantes son:

Ale Juarico | Puebla | Licenciada en Administración de Empresas Turísticas

Ana Cristina Muñoz | Guanajuato | Artista y empresaria

Angélica Arredondo | Hidalgo | Licenciada en Mercadotecnia

Anylu Martínez | San Luis Potosí | Licenciada en Administración Empresarial

Areli Favela | Chihuahua | Abogada

Arisbe Cueto | Nuevo León | Médico cirujano dentista

Carla Osorio | Yucatán | Licenciada en Enfermería

Catherine López | Chiapas | Licenciada en Administración

Cristina Guillén | Sinaloa | Licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea

Diana Castillo | Tlaxcala | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Pedagogía

Diana Marín Sandoval | Aguascalientes | Diseñadora de modas y profesora de inglés

Estefany Luna | Oaxaca | Licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia

Evelia Morales | Nayarit | Licenciada en Arquitectura

Fernanda Abaroa | Guerrero | Licenciada en Derecho

Génesis Vera | Veracruz | Licenciada en Idiomas

Gisella Flores | Tamaulipas | Licenciada en Derecho

Glenda Makhlouf | Coahuila | Licenciada en Negocios

Isela Hernández | Durango | Comunicóloga y licenciada en Nutrición

Ithza Andrade | Querétaro | Licenciada en Diseño Industrial

Jimena Madrigal | Estado de México | Empresaria (marca de suplementos y premios para mascotas)

Maje Venegas | Campeche | Ingeniera en Administración

María Vargas | Jalisco | Licenciada en Negocios Internacionales (también escritora y empresaria)

María Zepeda | Colima | Licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas

Mariana Macías | Michoacán | Licenciada en Mercadotecnia

Moneth Chio | Sonora | Licenciada en Criminología y Criminalística

Naxca Maureen Doty | Quintana Roo | Licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia

Samantha Bastidas | Baja California | Diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia

Selene Zazueta | Baja California Sur | Licenciada en Administración

Viridiana Ovalle | Zacatecas | Licenciada en Enfermería

Ximena Aranda | Tabasco | Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales

Ximena Ochoa | Ciudad de México | Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable

Zayda Ríos | Morelos | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía

Cabe resaltar que será la propia Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien subirá al escenario para coronar a la ganadora que representará a México en el certamen de noviembre de este año en San Juan, Puerto Rico.

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